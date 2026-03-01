Uno Santa Fe | Ovación | Bahréin

¿Se corre el GP de Bahréin? La tensión en Medio Oriente pone en duda la fecha de la F1

La escalada de tensión en Medio Oriente ya empieza a impactar en el calendario deportivo internacional y ahora la mirada está puesta en la Fórmula 1

1 de marzo 2026 · 17:19hs
La escalada de tensión en Medio Oriente ya empieza a impactar en el calendario y ahora la mirada está puesta en la Fórmula 1. Luego de que en Qatar se suspendieran todas las actividades deportivas y se postergara la Finalissima prevista para el 27 de marzo, surge la pregunta inevitable: ¿corre riesgo el Gran Premio de Bahréin del próximo 12 de abril?

La competencia se disputa en el Bahrain International Circuit, en Sakhir, una zona estratégica del Golfo que en los últimos días quedó bajo alerta por la caída de un misil en las cercanías.

La Fórmula 1, con una fecha en duda

Aunque por el momento no hubo un anuncio oficial de cancelación, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) mantiene un seguimiento permanente de la situación política y de seguridad antes de confirmar definitivamente la cuarta fecha del calendario.

Un eventual conflicto logístico —como cierres del espacio aéreo o restricciones de traslado— podría complicar el arribo de equipos, autos y personal técnico, algo clave en una categoría que maneja una estructura itinerante de altísima complejidad. La Fórmula 1 ya debió modificar su calendario en otras ocasiones por razones de fuerza mayor, por lo que no se descarta ningún escenario.

En este contexto también aparece el nombre de Franco Colapinto, el piloto argentino que forma parte del paddock y cuya proyección mantiene en vilo a los fanáticos nacionales. Cada fecha del calendario es clave para su crecimiento deportivo y cualquier alteración impacta directamente en su planificación y en la expectativa argentina dentro de la máxima categoría.

Por ahora, el GP de Bahréin sigue en pie, pero la incertidumbre crece día a día. La definición final dependerá de la evolución del conflicto en la región y de las garantías de seguridad que puedan ofrecer las autoridades locales y los organismos internacionales.

Bahréin Medio Oriente Fórmula 1
