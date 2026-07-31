Medrán mueve fichas para jugarse la continuidad en Colón

Colón visitará este sábado, desde las 15, a Acassuso en el estadio La Quema por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional. El DT sabe que su continuidad pende de un hilo y metería variantes en todas las líneas.

Colón afrontará este sábado uno de los partidos más determinantes de la temporada. Desde las 15, visitará a Acassuso en el estadio La Quema, por la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, con la obligación de volver al triunfo para no perder terreno en la pelea por el ascenso y, al mismo tiempo, sostener el ciclo de Ezequiel Medrán.

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El Sabalero marcha tercero, a ocho puntos del líder Ferro y a tres del escolta Deportivo Morón, que además tiene un partido pendiente. En ese contexto, el margen de error es mínimo y puertas adentro del club el encuentro aparece como decisivo.

Un partido que puede marcar el final del ciclo Medrán en Colón

Más allá de lo deportivo, todas las miradas apuntan al futuro del entrenador. Es que Medrán no resistiría siquiera un empate, por lo que una nueva frustración podría precipitar el final de su ciclo.

Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a evaluar alternativas y Iván Delfino y Leandro Gracián aparecen como los principales candidatos en caso de que se produzca un cambio de entrenador.

Con ese escenario de fondo, el cuerpo técnico trabaja en los últimos detalles de una formación que presentaría modificaciones importantes respecto del último compromiso.

Regresos, dudas y cambios para una final anticipada para Colón

Una de las novedades es el regreso de Leandro Allende, quien cumplió la fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Sin embargo, no está asegurado su regreso al equipo, ya que Facundo Castet también cuenta con chances concretas de ocupar el lateral izquierdo, mientras que el apuntado para dejar la formación sería Gabriel Risso Patrón.

En la defensa también volvería Pier Barrios, ya totalmente recuperado desde lo físico y futbolístico luego de perderse cinco encuentros. El experimentado zaguero reemplazaría al paraguayo Sebastián Olmedo.

En la mitad de la cancha, Federico Lértora tiene su lugar asegurado. A su lado, el entrenador debe resolver dos lugares entre Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Darío Sarmiento. Si finalmente ingresa Muñoz por Sarmiento, Colón apostará nuevamente por un esquema con tres volantes centrales, una variante que Medrán ya utilizó en otros partidos.

En ofensiva, el panorama está mucho más definido. Julián Marcioni continuará por el sector derecho, Ignacio Lago volverá al equipo en reemplazo de Franco García, mientras que Leandro Garate ocupará el lugar del lesionado Alan Bonansea como centrodelantero.

El posible equipo de Colón

De no surgir imprevistos, el Sabalero formaría con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet o Leandro Allende; Matías Muñoz o Darío Sarmiento, Federico Lértora e Ignacio Antonio o Matías Muñoz; Julián Marcioni, Ignacio Lago y Leandro Garate.

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Colón sabe que en La Quema habrá mucho más que tres puntos en juego. El equipo necesita una reacción futbolística para seguir prendido en la pelea por el ascenso, mientras que Ezequiel Medrán buscará un resultado que le permita sostener un ciclo que atraviesa sus horas más delicadas.