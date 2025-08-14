Diego Cocca: "Vuelvo a mi país que es México, así lo siento"

El DT Diego Cocca dejó sus impresiones al arribar a México para tomar las riendas nuevamente en Atlas de Guadalajara

Diego Cocca regresa a la Liga MX 787 días después de su fracaso con la Selección Mexicana . El técnico argentino vuelve a México de forma casi anónima y lo hace al Atlas, el equipo que lo convirtió en uno de los técnicos más cotizados después de ganar un bicampeonato.

“Muchísimo, me marcó jugador y como técnico, volver a mi club (Atlas), a mi ciudad, a mi país, que es México, lo siento así, realmente me llena de alegría”, comenta Diego Cocca, para ESPN, a su arribo a la Ciudad de México, para después trasladarse a Guadalajara, Jalisco.

La última vez que Diego Cocca pisó el aeropuerto de la CDMX como técnico, lo hizo en medio de un tumulto de periodistas, con persecución incluida, después de haber fracasado en la Nations League de la CONCACAF, al frente de la Selección Mexicana. El 19 de junio del 2023 se anunció su salida del equipo mexicano y comenzó un periplo que lo llevó al Real Valladolid de España y Talleres de Córdoba, experiencias sin buenos recuerdos.

“Si, ya pasó (lo de la selección mexicana), quedó atrás, tengo una nueva oportunidad, estoy convencido que hay un buen plantel para hacer las cosas bien, así que disfrutarlo y aprovecharlo”, agrega el entrenador argentino.

LEER MÁS: Matías Rojas, sin lugar en River, vuelve a la MLS

Un regreso con muchas expectativas

Las puertas del balompié mexicano se le vuelven a abrir y de nuevo con el Atlas, un club, que al igual que Diego Cocca, le ha costado reencontrarse con los éxitos desde la etapa del bicampeonato, por allá del 2022.

“Una alegría, regresar al futbol mexicano, sobre todo por el club al que voy”, explica el argentino.

Diego Cocca vuelve a México casi de forma anónima, sin muchos medios que lo esperaran y en espera de reverdecer viejas glorias con el Atlas, de un posible regreso a la Selección Mexicana dice: “no sabemos, Dios diga”.