Uno Santa Fe | Ovación | Diego Cocca

Diego Cocca: "Vuelvo a mi país que es México, así lo siento"

El DT Diego Cocca dejó sus impresiones al arribar a México para tomar las riendas nuevamente en Atlas de Guadalajara

14 de agosto 2025 · 16:26hs
Diego Cocca: Vuelvo a mi país que es México, así lo siento

@FMF

Diego Cocca regresa a la Liga MX 787 días después de su fracaso con la Selección Mexicana. El técnico argentino vuelve a México de forma casi anónima y lo hace al Atlas, el equipo que lo convirtió en uno de los técnicos más cotizados después de ganar un bicampeonato.

“Muchísimo, me marcó jugador y como técnico, volver a mi club (Atlas), a mi ciudad, a mi país, que es México, lo siento así, realmente me llena de alegría”, comenta Diego Cocca, para ESPN, a su arribo a la Ciudad de México, para después trasladarse a Guadalajara, Jalisco.

La última vez que Diego Cocca pisó el aeropuerto de la CDMX como técnico, lo hizo en medio de un tumulto de periodistas, con persecución incluida, después de haber fracasado en la Nations League de la CONCACAF, al frente de la Selección Mexicana. El 19 de junio del 2023 se anunció su salida del equipo mexicano y comenzó un periplo que lo llevó al Real Valladolid de España y Talleres de Córdoba, experiencias sin buenos recuerdos.

“Si, ya pasó (lo de la selección mexicana), quedó atrás, tengo una nueva oportunidad, estoy convencido que hay un buen plantel para hacer las cosas bien, así que disfrutarlo y aprovecharlo”, agrega el entrenador argentino.

LEER MÁS: Matías Rojas, sin lugar en River, vuelve a la MLS

Un regreso con muchas expectativas

Las puertas del balompié mexicano se le vuelven a abrir y de nuevo con el Atlas, un club, que al igual que Diego Cocca, le ha costado reencontrarse con los éxitos desde la etapa del bicampeonato, por allá del 2022.

“Una alegría, regresar al futbol mexicano, sobre todo por el club al que voy”, explica el argentino.

Diego Cocca vuelve a México casi de forma anónima, sin muchos medios que lo esperaran y en espera de reverdecer viejas glorias con el Atlas, de un posible regreso a la Selección Mexicana dice: “no sabemos, Dios diga”.

Diego Cocca México Atlas
Noticias relacionadas
El rafaelino Mayco Vivas jugará de titular ante los All Blacks en la provincia de Córdoba.

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

argentina perdio contra italia en otro ensayo rumbo a la americup

Argentina perdió contra Italia en otro ensayo rumbo a la AmeriCup

conmebol cambiara el sistema de eliminatorias para el mundial 2030

Conmebol cambiará el sistema de Eliminatorias para el Mundial 2030

la premier league prepara una serie de homenajes para diogo jota

La Premier League prepara una serie de homenajes para Diogo Jota

Lo último

Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Último Momento
Cascini le apuntó a sus críticos: Ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Insólito: se olvidó de poner el freno de mano y su auto casi termina dentro del lago del Parque del Sur

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"