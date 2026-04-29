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Semifinal de Champions League: Atlético de Madrid recibe a Arsenal

Atlético de Madrid y Arsenal jugarán este miércoles el partido de ida de una de las semifinales de la Champions League

29 de abril 2026 · 09:27hs
Atlético de Madrid recibe a Arsenal.

Atlético de Madrid recibe a Arsenal.

En el Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentarán a las 16, por la ida de las semifinales de la Champions League 2026. El Atleti viene de dejar en el camino a Barcelona en una serie apasionante; los Gunners, que pelean la Premier League con el City, eliminaron sin problema a Sporting de Lisboa. El ganador de la serie se medirá ante el vencedor de PSG-Bayern Múnich en la final.

Cómo llegan Atlético de Madrid y Arsenal al duelo de la Champions League

Atlético de Madrid viene de eliminar a Barcelona en una serie muy entretenida: la ida ganó 2-0 en el Camp Nou y la vuelta la perdió 2-1 de local, pero el gol de Ademola Lookman en el Wanda Metropolitano le dio el pase a las semifinales, luego de 180 minutos apasionantes. Por otro lado, en LaLiga viene de ganar 3-2 ante Athletic Bilbao y está 4° con 60 puntos, fuera de la pelea por el título hace varias semanas.

Los dirigidos por el Cholo Simeone atraviesan un presente irregular. Más allá de estar entre los mejores cuatro de Europa, que no es algo menor, perdieron 7 de los últimos 9 jugados por todas las competencias, contando la serie ante el Barca y la final perdida ante Real Sociedad por la Copa Del Rey.

En lo que respecta a los jugadores de la Selección Argentina, tanto Nahuel Molina como Giuliano Simeone y Julián Álvarez serán titulares, mientras que Thiago Almada y Juan Musso esperarán en el banco de suplentes. Por otro lado, Nicolás González sufrió un desgarro que lo marginará de las canchas entre tres y cuatro semanas, y no podrá jugar la ida ni la vuelta de las semis de Champions, además de varios partidos de La Liga de España.

Arsenal viene de derrotar 1-0 a Newcastle y sigue en la pelea por la obtención de la Premier League, mano a mano con el Manchester City. A falta de 4 jornadas para la finalización, los Gunners tienen 73 puntos y le sacan 3 de ventaja a los dirigidos por Pep Guardiola, que aún deben una fecha. En la Champions, luego de eliminar sin problema a Bayer Leverkusen, se cruzó con el Sporting de Lisboa.

A priori, parecía que sería una serie facil y cómoda para el conjunto inglés, pero no fue así. La ida, en Portugal, ganó 1-0 con un gol de Kai Havertz sobre la hora, mientras que la vuelta fue un pálido empate sin goles. El 1-0 global le permitió al Arsenal clasificarse a las semifinales.

Probables formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Árbitro: Danny Makkelie (NED).

VAR: Dennis Higler (NED).

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Hora: 16.

TV: ESPN y Fox Sports.

Atlético de Madrid Arsenal Champions League
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