Sergio "Chiquito" Romero anunció su retiro y cierra una era bajo los tres palos

La carrera de Sergio “Chiquito” Romero, el arquero con más presencias en la historia de la Selección argentina , llegó a su epílogo. A los 39 años, el guardameta surgido de Racing confirmó su retiro del fútbol profesional tras su último paso por Argentinos Juniors, cerrando un recorrido marcado por actuaciones decisivas y noches inolvidables bajo los tres palos.

Romero irrumpió en la élite con la camiseta de Racing en 2007, aunque su verdadero trampolín fue el Mundial Sub 20 de Canadá, donde exhibió reflejos felinos y personalidad para custodiar el arco de un equipo que terminaría consagrándose campeón. Aquella actuación lo proyectó al fútbol europeo, donde fue fichado por el AZ Alkmaar de los Países Bajos.

En el club neerlandés se consolidó como titular y formó parte del plantel que conquistó la Eredivisie 2008/09. Su rendimiento le abrió las puertas de ligas de mayor exposición: defendió los colores de Sampdoria, Mónaco y posteriormente Manchester United, institución en la que permaneció seis temporadas y sumó títulos domésticos e internacionales como la Europa League 2017.

Si bien a nivel de clubes tuvo trayectorias con distintos roles, alternando titularidad y suplencias, Romero edificó su prestigio en los momentos de máxima presión. Su especialidad en las definiciones desde el punto penal lo convirtió en un arquero de culto para los torneos eliminatorios, tanto en el plano internacional como en el fútbol argentino. Un ejemplo reciente se dio en Boca, donde fue determinante en la Copa Libertadores 2023 al sostener al equipo en sucesivas tandas de penales durante la fase eliminatoria. Aquella campaña terminó con el subcampeonato ante Fluminense, pero volvió a colocar su nombre entre los protagonistas de la competencia.

Un arquero histórico de la Albiceleste

El capítulo más trascendente de su carrera estuvo ligado a la Selección argentina. Con 96 partidos disputados, Romero se transformó en el arquero con más presencias en la historia del combinado nacional, superando a referentes de distintas épocas. Su actuación más recordada llegó en el Mundial de Brasil 2014. En la semifinal ante Países Bajos, sostuvo el cero durante 120 minutos y luego atajó dos penales en la tanda para depositar a Argentina en la final, una noche que quedó grabada en la memoria colectiva del fútbol argentino. Además de dos Copas del Mundo, su recorrido con la camiseta albiceleste incluyó el título en el Mundial Sub 20 de 2007 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Tras colgar los guantes, Romero planea iniciar una nueva etapa vinculada a la conducción técnica. La idea del exarquero es comenzar su camino como entrenador, acompañado por un equipo de trabajo cercano a su trayectoria profesional.