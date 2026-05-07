Sierra superó a Kalinina y pasó a la tercera ronda del WTA 1000 de Roma

Solana Sierra sigue dejando huella en el WTA 1000 de Roma y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, al meterse en la tercera ronda

Solana Sierra sigue dejando huella en el WTA 1000 de Roma y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La marplatense volvió a mostrar un nivel altísimo y avanzó a la tercera ronda del certamen italiano tras imponerse con autoridad sobre Anhelina Kalinina por 6-2 y 6-3.

La argentina manejó el partido desde el inicio y volvió a exhibir mucha solidez desde el fondo de la cancha. En el primer parcial dominó con claridad, aprovechó las oportunidades para quebrar el saque de su rival y sostuvo la ventaja en momentos importantes, especialmente cuando logró salir de situaciones complicadas con su servicio.

Con confianza y precisión, Sierra fue marcando diferencias en el Foro Itálico ante una Kalinina que nunca encontró respuestas para frenar el ritmo de juego de la tenista argentina.

El segundo set parecía encaminarse rápidamente cuando la marplatense se colocó 4-1 arriba con doble quiebre a favor. Sin embargo, la ucraniana reaccionó y logró recuperar terreno, generando cierta incertidumbre en el cierre. Pero lejos de desmoronarse, Sierra volvió a responder con personalidad, recuperó el control del partido y sentenció el triunfo con otro quiebre para sellar una victoria muy trabajada.

Con este resultado, Solana Sierra logró meterse por primera vez en la tercera ronda del Roma Open, un paso histórico dentro de su crecimiento en el circuito.

Ahora tendrá un desafío de máxima exigencia: enfrentará a Coco Gauff, actual número tres del ranking mundial y una de las grandes figuras del tenis femenino.

Será el segundo enfrentamiento entre ambas. El antecedente favorece ampliamente a la estadounidense, que se impuso con contundencia en la United Cup por 6-1 y 6-1. Esta vez, Sierra buscará mostrar otra versión y seguir alimentando el gran momento que atraviesa en polvo de ladrillo.