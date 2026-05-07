Uno Santa Fe | Ovación | WTA 1000 de Roma

Sierra superó a Kalinina y pasó a la tercera ronda del WTA 1000 de Roma

Solana Sierra sigue dejando huella en el WTA 1000 de Roma y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, al meterse en la tercera ronda

7 de mayo 2026 · 17:02hs
Sierra superó a Kalinina y pasó a la tercera ronda del WTA 1000 de Roma

Redes

Solana Sierra sigue dejando huella en el WTA 1000 de Roma y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La marplatense volvió a mostrar un nivel altísimo y avanzó a la tercera ronda del certamen italiano tras imponerse con autoridad sobre Anhelina Kalinina por 6-2 y 6-3.

Solana Sierra, en su mejor momento en el WTA 1000 de Roma

La argentina manejó el partido desde el inicio y volvió a exhibir mucha solidez desde el fondo de la cancha. En el primer parcial dominó con claridad, aprovechó las oportunidades para quebrar el saque de su rival y sostuvo la ventaja en momentos importantes, especialmente cuando logró salir de situaciones complicadas con su servicio.

Con confianza y precisión, Sierra fue marcando diferencias en el Foro Itálico ante una Kalinina que nunca encontró respuestas para frenar el ritmo de juego de la tenista argentina.

El segundo set parecía encaminarse rápidamente cuando la marplatense se colocó 4-1 arriba con doble quiebre a favor. Sin embargo, la ucraniana reaccionó y logró recuperar terreno, generando cierta incertidumbre en el cierre. Pero lejos de desmoronarse, Sierra volvió a responder con personalidad, recuperó el control del partido y sentenció el triunfo con otro quiebre para sellar una victoria muy trabajada.

Con este resultado, Solana Sierra logró meterse por primera vez en la tercera ronda del Roma Open, un paso histórico dentro de su crecimiento en el circuito.

Ahora tendrá un desafío de máxima exigencia: enfrentará a Coco Gauff, actual número tres del ranking mundial y una de las grandes figuras del tenis femenino.

Será el segundo enfrentamiento entre ambas. El antecedente favorece ampliamente a la estadounidense, que se impuso con contundencia en la United Cup por 6-1 y 6-1. Esta vez, Sierra buscará mostrar otra versión y seguir alimentando el gran momento que atraviesa en polvo de ladrillo.

WTA 1000 de Roma Solana Sierra
Noticias relacionadas
ante el flojo momento, en racing ya se piensa en pasar la escoba

Ante el flojo momento, en Racing ya se piensa en pasar la escoba

a un ano del anuncio sobre franco colapinto que revoluciono la manera de vivir la formula 1

A un año del anuncio sobre Franco Colapinto que revolucionó la manera de vivir la Fórmula 1

arde el vestuario de real madrid: valverde termino hospitalizado tras una pelea con tchouameni

Arde el vestuario de Real Madrid: Valverde terminó hospitalizado tras una pelea con Tchouaméni

luciano gomez bajo la tension tras los dichos de spahn: no me interesa lo que digan los demas

Luciano Gómez bajó la tensión tras los dichos de Spahn: "No me interesa lo que digan los demás"

Lo último

Se reanuda la acción en el Torneo Dos Orillas femenino

Se reanuda la acción en el Torneo Dos Orillas femenino

Una mujer intentó ingresar cocaína oculta en bifes a la cárcel de Las Flores y terminó detenida

Una mujer intentó ingresar cocaína oculta en bifes a la cárcel de Las Flores y terminó detenida

La reserva de Colón perdió claramente con Boca y extendió su mal presente

La reserva de Colón perdió claramente con Boca y extendió su mal presente

Último Momento
Se reanuda la acción en el Torneo Dos Orillas femenino

Se reanuda la acción en el Torneo Dos Orillas femenino

Una mujer intentó ingresar cocaína oculta en bifes a la cárcel de Las Flores y terminó detenida

Una mujer intentó ingresar cocaína oculta en bifes a la cárcel de Las Flores y terminó detenida

La reserva de Colón perdió claramente con Boca y extendió su mal presente

La reserva de Colón perdió claramente con Boca y extendió su mal presente

La reserva de Unión alcanzó un empate ante Banfield, pero entró en un bache inoportuno

La reserva de Unión alcanzó un empate ante Banfield, pero entró en un bache inoportuno

Sierra superó a Kalinina y pasó a la tercera ronda del WTA 1000 de Roma

Sierra superó a Kalinina y pasó a la tercera ronda del WTA 1000 de Roma

Ovación
Colón no puede ni debe volver a jugar con tres volantes centrales

Colón no puede ni debe volver a jugar con tres volantes centrales

La reserva de Unión alcanzó un empate ante Banfield, pero entró en un bache inoportuno

La reserva de Unión alcanzó un empate ante Banfield, pero entró en un bache inoportuno

La reserva de Colón perdió claramente con Boca y extendió su mal presente

La reserva de Colón perdió claramente con Boca y extendió su mal presente

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Qué deberán tener en cuenta los hinchas de Colón para ir al Brigadier López ante All Boys

Qué falta para que Nacho Lago firme su nuevo contrato con Colón

Qué falta para que Nacho Lago firme su nuevo contrato con Colón

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe