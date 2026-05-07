Crisis del transporte urbano en la ciudad de Santa Fe: "El esfuerzo está llegando al límite"

El intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti apuntó contra el Gobierno Nacional por la quita de subsidios y la definición de paritarias desde Buenos Aires, y defendió la calidad del servicio de colectivos en la ciudad.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , se refirió a la crítica situación del transporte urbano y advirtió que el esfuerzo municipal para sostener el servicio "está llegando al límite" . El jefe comunal apuntó directamente contra el Gobierno Nacional por la quita de subsidios y por definir paritarias en Buenos Aires que deben ser pagadas en Santa Fe.

"El tema del transporte sigue tan crítico como antes", señaló Poletti, y aclaró que el municipio viene gestionando activamente a pesar de que las decisiones clave "se toman en Buenos Aires y no se nos participa". Entre los factores que agravan la situación, mencionó la quita de subsidios que pagan los santafesinos y las paritarias del sector que se definen a nivel nacional pero se financian localmente.

En ese marco, el intendente destacó que durante los últimos dos años la gestión municipal logró sostener el servicio sin paros y sin quistes de colaboración, incluso cuando la recaudación nacional al municipio cayó entre un 10% y un 12% en el primer trimestre. "Pese a eso tuvimos que duplicar nuestros aportes para poder mantener el servicio", remarcó.

poletti José Busiemi

Tarifa

Poletti también salió al cruce de las comparaciones con otras ciudades en cuanto al precio del boleto. Explicó que Santa Fe podría tener una tarifa más baja si los colectivos circularan únicamente por avenidas troncales, pero subrayó que eso implicaría resignar la cobertura barrial que hoy caracteriza al sistema. "Nosotros lo que no queremos es quitar la calidad del servicio que tenemos, que entra a los barrios, que pasa a máximo 300 metros de cualquier casa de familia", sostuvo.

"Cuando se compara un boleto de 800 o 1.000 pesos en otras ciudades, esos colectivos van por las troncales. No son comparables", enfatizó el intendente, y planteó el dilema: "O entramos a los barrios y el boleto tiene que tener un costo que permita hacer ese kilometraje, o vamos por las troncales y bajamos el costo. Pero perder la calidad del servicio no está en el análisis".

Como referencia de la crisis nacional del sector, Poletti señaló que incluso el AMBA —única región que sigue recibiendo subsidios del Gobierno Nacional— debió aumentar el boleto. "Fíjense la crisis del transporte que tenemos: ellos subsidian y aumentan el boleto, y acá estamos discutiendo si hay que aumentar o no, con un 20% de aumento en el combustible y una paritaria vigente", concluyó.