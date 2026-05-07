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La reserva de Colón perdió claramente con Boca y extendió su mal presente

La reserva de Colón fue ampliamente superado en el predio 4 de Junio 3-0 a Boca, llegó a los cinco partidos sin ganar y está un punto de los últimos

Ovación

Por Ovación

7 de mayo 2026 · 17:50hs
La reserva de Colón perdió claramente con Boca y extendió su mal presente

Captura LPF Play

La crisis futbolística de la reserva de Colón sumó este jueves un nuevo capítulo doloroso al caer 3-0 ante Boca en el predio 4 de Junio por la fecha 12 de la zona B del Apertura Proyección. El equipo de Alejandro Russo nunca logró competir de igual a igual.

• LEER MÁS: La imperiosa misión que tendrá Colón frente All Boys en el Brigadier López

La reserva de Colón no levanta

Boca manejó los tiempos, golpeó cuando quiso y construyó una victoria sin sobresaltos gracias a los tantos de Leonel Flores y un doblete de Gonzalo Gelini. Pero el problema para Colón va mucho más allá de un resultado aislado.

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La derrota expuso nuevamente las enormes dificultades de un equipo que perdió confianza, regularidad y reacción. Hace cinco fechas que no gana y apenas cosechó ocho puntos en todo el campeonato, números que lo empujaron peligrosamente hacia el fondo de la tabla. El panorama es todavía más delicado si se observa la cercanía con los últimos lugares: Atlético de Rafaela y San Martín de San Juan quedaron apenas a una unidad.

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A esta altura, la preocupación ya no pasa por ilusionarse con pelear arriba, sino por encontrar una reacción urgente que permita detener la caída.

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Ahora, el próximo desafío será el miércoles 13 de mayo, cuando el Sabalero visite, desde las 15, a Independiente Rivadavia. Una nueva prueba para intentar salir de un presente que se volvió demasiado incómodo.

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