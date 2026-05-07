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Unión salió al cruce por las "falsas" versiones en Avellaneda: "Racing tiene la peor actitud"

El prosecretario de Unión, Horacio Coutaz, desmintió las versiones de Racing: "Si hubiéramos estado de acuerdo, no habríamos presentado reclamos en AFA"

Ovación

Por Ovación

7 de mayo 2026 · 16:42hs
Unión salió al cruce por las falsas versiones en Avellaneda: Racing tiene la peor actitud

Prensa Racing

El conflicto entre Unión y Racing por la transferencia de Juan Nardoni a Gremio sumó un nuevo capítulo con declaraciones del prosecretario Horacio Coutaz, quien salió a desmentir las versiones que circularon desde medios partidarios de Avellaneda.

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En diálogo con el programa La Central Deportiva, que se emite por Cadena 3 Santa Fe, el dirigente fue contundente al rechazar que Unión haya aprobado la documentación vinculada a la operación. “Es absolutamente falso que hayamos dado el OK a la documentación. Si hubiésemos estado de acuerdo, no habríamos presentado reclamos en AFA", expresó.

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Coutaz también reveló las dificultades que, según explicó, tuvo la dirigencia rojiblanca para acceder a la información vinculada al pase del mediocampista. “No fuimos atendidos por ningún dirigente de Racing, solo por un empleado administrativo. Tuvimos que viajar para ver los contratos porque no nos los querían mostrar", afirmó.

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Desde Uni&oacute;n siguen aduciendo que siguen sin recibir nada de Racing.

Desde Unión siguen aduciendo que siguen sin recibir nada de Racing.

Unión, con los tapones de punta contra los medios partidarios de Racing

Además, cuestionó con dureza uno de los argumentos que surgieron desde Avellaneda respecto a la demora en los pagos. “Es infantil decir que no pagan porque esperan nuestros datos bancarios. Racing está incumpliendo desde el momento en que cobró por Nardoni", disparó.

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El dirigente de Unión insistió en que el club santafesino todavía no recibió dinero correspondiente a la transferencia y sembró dudas sobre los números finales de la negociación. “Unión no cobró un solo peso por Nardoni hasta hoy. Si la operación fue por 8 millones y no por 6, nos están ocultando dinero. Los mismos medios dicen que Racing ya cobró 4 millones de dólares", sostuvo.

Por otro lado, Coutaz dejó abierta la posibilidad de que existan otros acuerdos vinculados a la transferencia que deberían impactar en el porcentaje que le corresponde a Unión. “Podrían existir otros contratos que también deberían incluir el 30% para Unión. No estamos pidiendo ningún favor, solo que cumplan lo firmado. Hoy Racing tiene la peor actitud posible en este tipo de situaciones", remarcó.

Finalmente, dejó en claro el tenso presente entre ambas instituciones. “Hoy no tenemos diálogo con Racing", concluyó.

Unión Racing Horacio Coutaz
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