La reserva de Unión alcanzó un empate ante Banfield, pero entró en un bache inoportuno

La reserva de Unión igualó 1-1 frente a Banfield y dejó pasar una chance importante de acercarse a los puestos de arriba en la zona A del Apertura Proyección

La reserva de Unión volvió de Buenos Aires con sensaciones mezcladas. El empate 1-1 ante Banfield dejó un punto que sirve, aunque también la sensación de haber desperdiciado una oportunidad importante para meterse en la lucha por estar entre los cuatro de arriba en la zona A del Apertura Proyección.

En un partido parejo y de mucha fricción en el estadio Florencio Sola, el Tate tuvo que remar desde atrás luego del gol convertido por Jeremías Acosta sobre el cierre del primer tiempo. El Taladro golpeó en un momento clave y obligó al conjunto santafesino a cambiar el plan para el complemento. La reacción rojiblanca recién encontró premio a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Nazareno Fazzi apareció para marcar el empate y rescatar al menos una unidad fuera de casa.

Con este resultado, Unión llegó a 16 puntos y quedó a tres de Talleres, el último que hoy estaría avanzando en la tabla. Mucho más lejos aparece Vélez, cómodo líder con 31 unidades. Por la fecha 13, Unión recibirá el jueves 14, desde las 15, justamente a la T, en un cruce directo que puede modificar el panorama de la clasificación.

Formaciones de Banfield y Unión

Banfield: Agustín Cañete; Mateo Mendizábal, Ramiro Enríquez, Marcos López, Ramiro Vitale, Fernando Silva, Nicolás Rojas, Juan Beltrán, Isaías Gutiérrez, Jeremías Acosta y Caetano Santana. DT: Mariano Valentini.

Unión: Agustín Chávez; Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Mateo Aimar; Santino Vera y Mateo Peresutti; Ricardo Solbes, Máximo Ortiz y Lucas Ayala; y Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.