Conflicto en el Mercado de Productores y tensión por el costo de los puestos: quinteros rechazan el tarifazo y advierten medidas de fuerza

Guillermo Beckmann, presidente de la Sociedad de Quinteros, cuestionó la decisión del Mercado de Productores de cobrar por toda la semana y defendió la contrapropuesta realizada por los pequeños productores. "No hay faltante de verdura, pasa por la recaudación" , sentenció.

La reunión en la Sociedad de Quinteros de Santa Fe para abordar el conflicto en el Mercado de Productores de Frutas, Verduras y Hortalizas

El conflicto entre los pequeños productores hortícolas y las autoridades del Mercado de Productores y Abastecedores de Santa Fe sumó un nuevo capítulo luego del rechazo a la contrapropuesta presentada por la Sociedad de Quinteros de Santa Fe frente al nuevo esquema tarifario.

La modificación establece, según denunciaron los productores, que quienes concurren al mercado determinados días de la semana deben afrontar el costo correspondiente a una presencia durante toda la semana. La medida afecta especialmente a los quinteros de menor escala , que producen en establecimientos de tres, cuatro o cinco hectáreas y no cuentan con volumen suficiente para comercializar allí todos los días.

En diálogo con UNO Santa Fe, Guillermo Beckmann explicó que, antes de plantear una negativa al nuevo esquema, los productores buscaron una alternativa que permitiera sostener la actividad y, al mismo tiempo, colaborar con el funcionamiento del mercado.

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"Nos reunimos primero con los productores y convencimos a los productores que van dos días a la semana que paguen por tres días; el que va tres días, que pague por cuatro; y el que va cuatro, que pague por cinco", explicó.

La propuesta contemplaba que los productores pagaran un día adicional respecto de los días en los que efectivamente concurren, en lugar de afrontar el costo de los cinco días de la semana.

Según Beckmann, actualmente los productores pagan alrededor de 45.800 pesos por los espacios de comercialización, un valor que se actualiza de acuerdo con la inflación y que este mes rondaría los 48.000 pesos. "Le ofrecimos pagar un día más", señaló el dirigente, quien sostuvo que la propuesta buscaba evitar una confrontación con las autoridades del mercado.

"No es un aumento", la discusión que genera malestar entre los quinteros Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la magnitud del incremento que, según los productores, representa el nuevo esquema.

Beckmann cuestionó el argumento de que no se trata de un aumento tarifario. "Si vos estás pagando 90.000 pesos y ahora te hacen pagar 140.000 pesos, ¿no es aumento?", planteó. Para el titular de la Sociedad de Quinteros, el problema no es solamente el valor del espacio sino la obligación de pagar días en los que el productor no utiliza el mercado.

"Son productores chicos de tres, cuatro, cinco hectáreas. No tienen producción para ir los cinco días de la semana. Tienen capacidad productiva como para ir dos o tres veces por semana, pero es suficiente para abastecer toda la zona", explicó.

La entidad sostiene que la actividad de los pequeños quinteros tiene una dinámica diferente a la de los puesteros o comerciantes que permanecen en el mercado durante toda la semana y pueden incorporar mercadería de diferentes zonas productivas. "Una cosa es el puestero, que está las 24 horas y trae mercadería de distintas zonas de producción. Si no hay verduras en un lado, las trae de otro. Pero acá el quintero vende su propia producción", diferenció Beckmann.

Una red de productores que abastece a una amplia región

Desde la Sociedad de Quinteros remarcan además la importancia que tienen los pequeños productores para el abastecimiento regional. Según Beckmann, el conjunto de productores nucleados en la actividad representa unas 1.500 hectáreas de producción, con mercadería que se distribuye no solamente en Santa Fe sino también hacia zonas de Córdoba, Chaco y Entre Ríos.

Por eso, rechazan el argumento de que obligar a los productores a ocupar los espacios durante toda la semana sea necesario para garantizar el abastecimiento. "Hay quinteros más grandes que van cuatro días y eso pueden pagarlo, pero hay un porcentaje importante que no va los cuatro días, que no tiene esa capacidad y que se distribuye en los demás días del mercado", explicó.

Y agregó: "Hay una armonía. No hay faltante de verdura en el mercado. No pasa por ahí, pasa por la recaudación".

El impacto impositivo que preocupa a los pequeños productores

A la discusión por el costo de los espacios se suma otra preocupación: el impacto impositivo que podría generar el nuevo esquema de alquileres. Beckmann advirtió que, con los nuevos montos, algunos productores podrían quedar alcanzados por categorías impositivas superiores debido al valor anual que representan los alquileres.

"Todos pasarían a ser responsables inscriptos porque los montos de alquiler que cobran en el año representan unos 11 millones de pesos", sostuvo.

De acuerdo con el dirigente, esto podría dejar a productores que actualmente se encuentran en categorías inferiores frente a obligaciones tributarias que, por su escala productiva, resultarían difíciles de afrontar. "Después no da para vivir. Es imposible. Van a hacer un daño bárbaro al sector", advirtió.

Críticas a la nueva conducción del Mercado de Productores

El presidente de la Sociedad de Quinteros también apuntó contra la nueva conducción del Mercado de Productores y Abastecedores de Santa Fe. "Ahora pusieron un gerente nuevo, un CEO, como le llaman. Vienen con ideas nuevas y no entienden cuál es la temática nuestra", cuestionó.

Según Beckmann, durante décadas los pequeños productores desarrollaron su actividad bajo una modalidad que permitía que cada quintero concurriera al mercado de acuerdo con su capacidad productiva. "Durante 40 años en este mercado trabajamos de la misma manera y, históricamente, se trabajó de la misma manera", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los productores consideran que existía un acuerdo respecto de los espacios destinados específicamente a los quinteros y que esos lugares tenían un precio diferencial.

"Cuando se creó el mercado, se firmó que había un sector para nosotros, que las naves y los pisos que correspondían a nosotros eran para nosotros y con un precio diferencial", recordó.

"Esto va a derivar en medidas de fuerza"

La falta de acuerdo genera preocupación entre los productores y podría derivar en un conflicto mayor. Beckmann reconoció que existe "una frustración tremenda" entre los quinteros y anticipó que, si no se encuentra una solución, podrían avanzar con medidas de fuerza.

"Esto va a llevar a tomar medidas de fuerza", advirtió. Sin embargo, aclaró que una medida de ese tipo terminaría afectando a toda la cadena de comercialización y, especialmente, a los consumidores.

"Va en perjuicio de todo el mundo porque hay desesperación en lo nuestro", sostuvo.

El reclamo de los quinteros apunta, en definitiva, a que el esquema tarifario contemple la realidad productiva de cada sector y no obligue a los pequeños productores a pagar por días en los que no tienen mercadería para comercializar.

Para la Sociedad de Quinteros, el planteo no busca desconocer el funcionamiento ni las necesidades del Mercado de Productores, sino evitar que una estructura de costos pensada de manera uniforme termine poniendo en riesgo la continuidad de los productores de menor escala.

La contrapropuesta que no fue aceptada

La alternativa presentada por los quinteros buscaba encontrar un punto intermedio: que quienes concurren dos días pagaran tres, quienes concurren tres pagaran cuatro y quienes ya concurren cuatro abonaran cinco.

La propuesta, según Beckmann, significaba para los productores asumir un costo adicional, pero sin llegar a afrontar el valor correspondiente a toda la semana cuando no utilizan el espacio durante esos días.

La negativa de las autoridades del mercado profundizó el malestar y dejó abierto un escenario de conflicto que podría escalar en los próximos días. La Sociedad de Quinteros insiste en que el problema no es la voluntad de contribuir al funcionamiento del mercado, sino el impacto que el nuevo esquema puede tener sobre los pequeños productores que, por su escala, no tienen capacidad para comercializar allí los cinco días de la semana.

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