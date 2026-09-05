Torneo Prefederal 2026: quedaron armados los cruces del Súper 8

La fase regular del Prefederal 2026 llegó a su punto final y quedaron definidos los cruces que animarán el Súper 8. El repaso

La fase regular del Torneo Prefederal 2026 llegó a su punto final y ya quedaron definidos los cruces que animarán el Súper 8, la instancia que comenzará a marcar el camino hacia la definición.

Entre las noticias más destacadas de la última jornada aparece República del Oeste , que se quedó con el primer puesto de la Zona B y llegará a la próxima instancia con el mejor posicionamiento posible dentro de su grupo.

La fecha también tuvo un condimento especial con dos clásicos que quedaron en manos de equipos santafesinos. Unión y Sanjustino festejaron en sus respectivos cruces, cerrando la etapa regular con una victoria que les permitió llegar con impulso al momento decisivo del torneo.

El Súper 8 del Prefederal ya tiene su mapa

Con los resultados de la jornada, quedaron establecidos los enfrentamientos que definirán la continuidad de la competencia. Ahora comenzará otra historia: partidos de eliminación directa, margen de error reducido y la obligación de responder en los momentos importantes.

República del Oeste llegará a esta instancia con el respaldo de haber terminado en lo más alto de su zona, mientras que Unión y Sanjustino lo harán después de imponerse en sus clásicos y con la confianza que supone cerrar la fase regular de la mejor manera.

El Prefederal entra así en su tramo más atractivo. Ocho equipos, cuatro cruces y un objetivo en común: seguir avanzando. A partir de ahora, cada partido tendrá un peso diferente y cualquier detalle puede definir quién continúa en carrera y quién se despide del torneo.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 6

Miércoles 2 de septiembre

Rivadavia Juniors 74 (Joaquín Cabre 21) - Gimnasia 67 (Jeremías Salvatelli 21)

Jueves 3 de septiembre

Almagro 73 (Leonardo Strack 22) - Alma Juniors 67 (Matías Lucero 18)

Viernes 4 de septiembre

Banco 64 (Sebastián Strina 15) - El Quillá 52 (Iñaki Uriona 11)

Colón (SF) 66 (Martín Alberini 22) - Unión (SF) 98 (Francisco Alonso 20)

CUST A 63 (Mauricio Bigliani 12) - República del Oeste 84 (Tomás Govone 17)

Colón (SJ) 46 (Juan Bertero 23) - Sanjustino 77 (Lautaro Pascual 14)

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Almagro A y Rivadavia 11 (5-1); Banco 10 (4-2); CUST A y Colón (SJ) 8 (2-4); Colón (SF) 6 (0-6)

ZONA B: República del Oeste y Alma Juniors 10 (4-2); Gimnasia; Sanjustino y Unión (SF) 9 (3-3); El Quillá 7 (1-5)