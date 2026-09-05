La fase regular del Torneo Prefederal 2026 llegó a su punto final y ya quedaron definidos los cruces que animarán el Súper 8, la instancia que comenzará a marcar el camino hacia la definición.
Torneo Prefederal 2026: quedaron armados los cruces del Súper 8
La fase regular del Prefederal 2026 llegó a su punto final y quedaron definidos los cruces que animarán el Súper 8. El repaso
Por Ovación
Entre las noticias más destacadas de la última jornada aparece República del Oeste, que se quedó con el primer puesto de la Zona B y llegará a la próxima instancia con el mejor posicionamiento posible dentro de su grupo.
La fecha también tuvo un condimento especial con dos clásicos que quedaron en manos de equipos santafesinos. Unión y Sanjustino festejaron en sus respectivos cruces, cerrando la etapa regular con una victoria que les permitió llegar con impulso al momento decisivo del torneo.
El Súper 8 del Prefederal ya tiene su mapa
Con los resultados de la jornada, quedaron establecidos los enfrentamientos que definirán la continuidad de la competencia. Ahora comenzará otra historia: partidos de eliminación directa, margen de error reducido y la obligación de responder en los momentos importantes.
República del Oeste llegará a esta instancia con el respaldo de haber terminado en lo más alto de su zona, mientras que Unión y Sanjustino lo harán después de imponerse en sus clásicos y con la confianza que supone cerrar la fase regular de la mejor manera.
El Prefederal entra así en su tramo más atractivo. Ocho equipos, cuatro cruces y un objetivo en común: seguir avanzando. A partir de ahora, cada partido tendrá un peso diferente y cualquier detalle puede definir quién continúa en carrera y quién se despide del torneo.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 6
Miércoles 2 de septiembre
Rivadavia Juniors 74 (Joaquín Cabre 21) - Gimnasia 67 (Jeremías Salvatelli 21)
Jueves 3 de septiembre
Almagro 73 (Leonardo Strack 22) - Alma Juniors 67 (Matías Lucero 18)
Viernes 4 de septiembre
Banco 64 (Sebastián Strina 15) - El Quillá 52 (Iñaki Uriona 11)
Colón (SF) 66 (Martín Alberini 22) - Unión (SF) 98 (Francisco Alonso 20)
CUST A 63 (Mauricio Bigliani 12) - República del Oeste 84 (Tomás Govone 17)
Colón (SJ) 46 (Juan Bertero 23) - Sanjustino 77 (Lautaro Pascual 14)
TABLA DE POSICIONES
ZONA A: Almagro A y Rivadavia 11 (5-1); Banco 10 (4-2); CUST A y Colón (SJ) 8 (2-4); Colón (SF) 6 (0-6)
ZONA B: República del Oeste y Alma Juniors 10 (4-2); Gimnasia; Sanjustino y Unión (SF) 9 (3-3); El Quillá 7 (1-5)