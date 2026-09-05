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Un convulsionado San Lorenzo recibirá a Talleres en busca de una reacción

San Lorenzo recibirá a Talleres, desde las 19, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, luego de la salida de Néstor Gorosito como técnico

5 de septiembre 2026 · 09:50hs
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Un convulsionado San Lorenzo recibirá a Talleres en busca de una reacción

San Lorenzo recibirá este sábado a Talleres, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, luego de la salida de Néstor Gorosito como director técnico.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro será Fernando Echenique, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.

San Lorenzo arriba a este encuentro en una profunda crisis, ya que viene de despedir al director técnico Néstor "Pipo" Gorosito, quien será reemplazado en esta fecha de manera interina por Walter Perazzo.

El "Ciclón", que ultima detalles para que Rubén Darío Insúa se convierta en su nuevo DT, marcha decimocuarto en la Zona A con solo siete puntos en igual cantidad de partidos.

Talleres, por su parte, no se queda atrás ya que luego del empate sin goles en la última fecha contra Central Córdoba de Santiago del Estero, Jorge Sampaoli dejó el cargo. Sin embargo, el equipo cordobés se movió rápido para cerrar el arribo de Omar de Felippe.

Este enfrentamiento será trascendental para la "T", que marcha último en la Zona A con solo cinco puntos.

Probables formaciones de San Lorenzo y Talleres

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez; Ignacio Perruzzi; Nicolás Tripichio, Juan Álvarez, Matías Reali, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. DT: Walter Perazzo.

Talleres (C): Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Valentín Fascendini, Gabriel Báez; Alejandro Galarza, Lautaro Ortiz, Timoteo Chamorro, Rick; Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Sebastián Habib

Hora: 19. TV: TNT Sports

San Lorenzo Talleres clausura
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