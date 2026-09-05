Los Pumas van por la recuperación ante Australia en Mendoza

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas enfrentará este sábado a los Wallabies desde las 18.10 en el estadio Malvinas Argentinas. Felipe Contepomi modificó el XV titular después de la derrota 27-21 sufrida la semana pasada en Jujuy

Los Pumas ya están listos para Australia y Mendoza vivirá una jornada inolvidable.

Los Pumas se preparan para volver a enfrentar a Australia este sábado en Mendoza, donde buscarán revancha de la derrota 27-21 sufrida la semana pasada en Jujuy. Para este segundo test match ante los Wallabies, el head coach del seleccionado argentino, Felipe Contepomi, dispuso cuatro cambios en el XV titular. Después de la caída ante Australia en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, Contepomi decidió meter mano en el equipo. Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y Nicolás Roger serán titulares en reemplazo de Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Benjamín Grondona y Gerónimo Prisciantelli.

Los Pumas se enfrentarán este sábado con su par de Australia, con el objetivo de recuperarse luego de la derrota sufrida el fin de semana pasado. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y que está programado para las 18, se podrá ver a través de ESPN y Disney+ y contará con el arbitraje del neozelandés James Dolman.

Los Pumas están teniendo un muy flojo 2026, que comenzó con una discreta actuación como local en el Nations Championship, donde cayeron con Inglaterra y Escocia, mientras que solo pudieron derrotar a Gales.

Unas semanas después, el combinado nacional cayó en un apretado encuentro frente a Sudáfrica, que es el vigente bicampeón del mundo.

La última presentación de Los Pumas fue justamente el sábado pasado, cuando perdieron 27-21 frente a Australia, también conocidos como los Wallabies, en un partido en el que estuvieron muy cerca de concretar la remontada.

Este año es clave para Los Pumas, ya que sirve para comenzar a definir los nombres de los jugadores que irán al Mundial 2027, que se disputará justamente en Australia.

Los Pumas, enfrentan a los Wallabies en el estadio Malvinas Argentinas en un nuevo test match.

Las formaciones de Los Pumas y Australia

-Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Ignacio Ruiz, 3. Pedro Delgado, 4. Efraín Elías, 5. Franco Molina, 6. Pablo Matera, 7. Guido Petti, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Nicolás Roger, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras. Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Francisco Moreno, 19. Tomás Lavanini, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Facundo Cardozo, 22. Gonzalo Bertranou, 23. Mateo Soler.

-Wallabies: 1. Angus Bell, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (C), 9. Ryan Lonergan, 10. Ben Donaldson, 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright. Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Aidan Ross, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lukhan Salakaia-Loto, 20. Charlie Cale, 21. Kalani Thomas, 22. Carter Gordon, 23. Isaac Henry.

-Antecedentes de Los Pumas con Australia en Mendoza:

04/10/2014 Los Pumas 21 vs. Australia 17, en Mendoza

25/07/2015 Los Pumas 9 vs Australia 34, en Mendoza

07/10/2017 Los Pumas 20 vs. Australia 37, en Mendoza

06/08/2022 Los Pumas 26 vs. Australia 41, en Mendoza

-El calendario de Los Pumas:

Test-Match: 5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18

-Nations Championship

6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín

14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova

21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París

27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres