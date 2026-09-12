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Torneo Súper 8: Sanjustino-Banco y República-Gimnasia serán las semifinales

Gimnasia superó a Rivadavia, en tanto Banco Provincial dejó en el camino a Alma Juniors para definir las semifinales del Súper 8 de la ASB

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 09:32hs
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Torneo Súper 8: Sanjustino-Banco y República-Gimnasia serán las semifinales

El Torneo Súper 8 ya tiene a sus cuatro protagonistas para la instancia decisiva. Luego de una jornada cargada de acción, quedaron definidos los cruces de semifinales, que tendrán lugar este sábado y determinarán quiénes serán los dos equipos que irán en busca de la consagración.

Por un lado, Sanjustino se medirá con Banco Provincial, en un duelo que promete mucha intensidad. Los bancarios consiguieron su lugar entre los cuatro mejores después de dejar en el camino a Alma Juniors y ahora buscarán dar otro paso hacia la final.

Del otro lado del cuadro aparecerá República del Oeste frente a Gimnasia. El Mensana llega a esta instancia luego de superar a Rivadavia y ahora tendrá otro desafío importante en su camino hacia el partido decisivo.

TORNEO SÚPER 8 ASB - EDICIÓN 2026

Jueves 10 de septiembre

Almagro A 67 - Sanjustino 83

República del Oeste 81 - CUST A 67

Viernes 11 de septiembre

Rivadavia 67 (Joaquín Cabre 18) - Gimnasia 73 (Tomás Gómez 18)

Alma Juniors 65 (Nicolás Bravo 13) - Banco 67 (Alejo Suñe 18)

Sábado 12 de septiembre

18.00 Sanjustino vs. Banco

20.30 República del Oeste vs. Banco

Domingo 13 de septiembre

18.00 Final

Torneo Súper 8 Banco Sanjustino
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