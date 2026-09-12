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Colapinto mejoró y terminó en el puesto 11 en la tercera práctica del GP de España

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una buena actuación en la tercera práctica libre del Gran Premio de España de F1, al finalizar en el undécimo lugar

12 de septiembre 2026 · 09:42hs
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Colapinto mejoró y terminó en el puesto 11 en la tercera práctica del GP de España

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una buena actuación en la tercera práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1, al finalizar en el undécimo lugar. Registró un mejor tiempo de 1:34,346 y quedó a un segundo y 549 milésimas del líder, que fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto mejora en España

Con este registro, el argentino pudo mejorar y mucho las sensaciones con respecto a lo hecho este viernes, en la que fue una dura jornada donde estuvo lejos del top 10.

Además, Colapinto pudo sacarle una buena ventaja a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien finalizó decimosexto.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el liderazgo fue para el líder del campeonato, Antonelli, quien se impuso tal como lo había hecho este viernes en la segunda práctica libre.

En la segunda posición quedó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 166 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren), el británico Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La sesión estuvo durante poco más de media hora frenada por un fuerte choque del británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien además protagonizó un curioso momento al intentar sacar de pista a su monoplaza que estaba con claros inconvenientes mecánicos y con el alerón colgando, por lo que podría recibir una penalización.

La actividad en el GP de España continuará con la clasificación, que está programada para las 11 de la mañana (hora de Argentina).

Colapinto España Fórmula 1
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