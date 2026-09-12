Más de 4.000 atletas de 15 países participarán hasta el 26 de septiembre en un acontecimiento deportivo que tendrá como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela. En la capital provincial, este sábado comienza la actividad con billar, mientras la ciudad recibe a las delegaciones y estrena escenarios que quedarán como legado de la competencia.

Día histórico para Santa Fe: arrancan los Juegos Suramericanos con la gran ceremonia de apertura

Llegó el día. Santa Fe abre este sábado una página inédita de su historia deportiva con el comienzo de los Juegos Suramericanos 2026 , una competencia continental que reunirá durante dos semanas a atletas de 15 países en distintos escenarios de la provincia.

El certamen se desarrollará hasta el 26 de septiembre y tendrá como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela . En total serán 43 deportes y 60 disciplinas , en una edición que por primera vez tendrá a tres ciudades como escenario de los Juegos.

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En Santa Fe, la competencia comenzará este sábado con el billar en el Centro Español, mientras los distintos escenarios deportivos de la ciudad ya están preparados para recibir a los protagonistas.

La jornada tendrá además un momento central en Rosario: desde las 18, el Monumento Nacional a la Bandera será escenario de la gran ceremonia inaugural, con una propuesta artística que reunirá a músicos, bailarines y actores y que marcará oficialmente el comienzo de los Juegos.

Santa Fe, protagonista

La capital provincial no será solamente una de las sedes. Durante estas dos semanas tendrá una agenda deportiva propia y será escenario de algunas de las principales competencias, con espacios tradicionales y otros completamente renovados.

El domingo comenzarán las pruebas de aguas abiertas en el lago del Parque del Sur y el hockey sobre césped en el predio de la Asociación Santafesina de Hockey. Luego se sumarán disciplinas como bochas, handball y atletismo, entre otras.

Uno de los grandes atractivos estará en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), donde quedó inaugurado el nuevo estadio multipropósito Invencible Santa Fe, que será sede del handball.

La bandera en lo más alto le dio la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario

El estadio cuenta con 3.472 localidades y fue concebido como una infraestructura que continuará siendo utilizada después de los Juegos. Allí se disputarán las competencias de handball femenino y masculino durante la segunda mitad del certamen.

A pocos metros se encuentra otra de las grandes obras que dejarán los Juegos: la nueva pista de atletismo del CARD, que fue construida con estándares internacionales y cuenta con certificación World Athletics Clase 1.

La pista tiene 400 metros, ocho carriles en las curvas y diez en las rectas, además de sectores específicos para las distintas pruebas de campo. La superficie sintética ocupa unos 6.000 metros cuadrados y fue provista por Mondo, la misma empresa que instaló la pista utilizada en los Juegos Olímpicos de París.

Las delegaciones ya llegaron

El inicio de la competencia encuentra a Santa Fe con las delegaciones instaladas y los escenarios listos. La Villa Suramericana ubicada en el barrio La Esmeralda II alojará a 1.335 atletas, que durante estas dos semanas tendrán a la ciudad como base para sus competencias.

Este viernes, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti participaron de la ceremonia de bienvenida a las delegaciones y del izamiento de las banderas de los países participantes.

El acto fue uno de los últimos pasos protocolares antes del comienzo de la competencia y sirvió para darle la bienvenida formal a los atletas que ya se encuentran en la ciudad.

Una fiesta que tendrá a Rosario como escenario

La inauguración oficial tendrá lugar este sábado en Rosario, donde el Monumento Nacional a la Bandera se convertirá en el centro de la celebración.

La propuesta comenzará a las 18 y tendrá más de 100 artistas en escena, con música, danza y teatro, además de una fuerte presencia de artistas santafesinos.

La ceremonia oficial está prevista para las 19.30 y será el punto de partida formal de unos Juegos que, además de la competencia deportiva, buscan mostrar a la provincia como sede de grandes acontecimientos.

Durante las jornadas posteriores también habrá un Fan Fest con más de 90 artistas, DJs y músicos, con una participación mayoritaria de artistas locales.

Dos semanas con la provincia como escenario

La dimensión de los Juegos excede a las competencias. Santa Fe, Rosario y Rafaela estarán conectadas durante dos semanas por una programación deportiva que reunirá a miles de atletas, con escenarios distribuidos en distintos puntos de las tres ciudades.

Los Juegos podrán seguirse también a través de la televisión y plataformas digitales, con transmisiones de TyC Sports y DSPORTS, además de una cobertura especial desde las sedes.

Y mientras los atletas compiten, las ciudades también pondrán a prueba la infraestructura preparada para recibir el evento, desde las villas deportivas y los escenarios hasta los espacios destinados al público.

El Gobierno provincial informó además que se distribuirán 60.000 preservativos entre las villas deportivas de Santa Fe, Rosario y Rafaela, como parte de una estrategia de prevención de infecciones de transmisión sexual.

Pero el verdadero desafío comienza este sábado. Durante los próximos 15 días, Santa Fe será parte de un acontecimiento deportivo continental que dejará nuevas instalaciones, experiencia organizativa y una agenda deportiva que buscará continuar más allá del 26 de septiembre.

La competencia ya está en marcha. Y Santa Fe, por primera vez, es una de las protagonistas de los Juegos Suramericanos.