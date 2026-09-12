Paraná se prepara para los Juegos Suramericanos con nueva iluminación en el Nafaldo Cargnel

La capital entrerriana será sede exclusiva del sóftbol en los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El Estadio Nafaldo Cargnel estrenó un moderno sistema de iluminación LED que permitirá disputar los partidos en horario nocturno.

Las competencias están programadas del 15 al 19 de septiembre para el torneo femenino; y del 21 al 25 de septiembre para el certamen masculino, en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel.

Las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná serán protagonistas de los 13° Juegos Suramericanos, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas.

Paraná tendrá un rol destacado al convertirse en la sede exclusiva del sóftbol, disciplina con una enorme tradición en la capital entrerriana y que tiene al Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel como uno de sus principales escenarios.

En este marco, el estadio estrenó su nueva iluminación LED, una obra largamente esperada por la Asociación Paranaense de Sóftbol y fundamental para el desarrollo de la competencia, ya que varios partidos se disputarán durante la noche.

La presentación contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el titular de la APS, Fabián Medina, y las selecciones argentinas que participarán del certamen.

“Estamos acá en la capital nacional del sóftbol, muy contentos de que seamos sede de los Juegos Suramericanos”, expresó Frigerio, quien destacó que tanto el seleccionado femenino como el masculino “son muy competitivos y van a dar pelea”.

El gobernador también remarcó la importancia de la obra realizada. “La iluminación era fundamental para estos Juegos, porque se van a hacer de noche los partidos y son muchos encuentros”, señaló.

Por su parte, el ex integrante de la selección nacional de básquet y de Unión de Santa Fe, Sebastián Uranga destacó el trabajo conjunto entre Entre Ríos, Santa Fe, Nación y las autoridades deportivas para concretar la participación de Paraná en el evento. “Estamos felices de la vida, tratando de aportar en lo máximo y de alivianar la carga a cada uno que tenga este tipo de emprendimientos”, manifestó.

40 reflectores LED para los Juegos Suramericanos

El presidente de Enersa explicó que se instalaron 40 reflectores LED de 600 watts, además de conductores y otros elementos necesarios para completar la obra.

“Era lo que nos pedía la organización. Pusimos los 600 watts y creo que la visión que quedó en todo el diamante es más que suficiente para desarrollar la actividad”, explicó Brupbacher.

La inversión total, contemplando las luminarias y el cableado, ronda los 80 millones de pesos.

Ahora, con el estadio listo, Paraná espera el comienzo de la competencia. Del martes al sábado 19 de septiembre será el turno del seleccionado femenino argentino, mientras que entre el 21 y el 25 jugará el equipo masculino.

Así, el Nafaldo Cargnel se prepara para recibir a las principales selecciones del continente y Paraná volverá a mostrar ante toda Sudamérica por qué es considerada la capital nacional del sóftbol.