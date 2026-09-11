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Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Sucedió durante la madrugada de este viernes en la esquina de López y Planes e Irak, en Santo Tomé. La denuncia de un vecino puso en alerta a la Policía

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de septiembre 2026 · 10:03hs
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Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Durante la madrugada de este viernes, un vecino de Santo Tomé se despertó al escuchar fuertes golpes provenientes del exterior de su vivienda. Al observar por la mirilla, advirtió que un joven estaba extrayendo medidores de agua de una vivienda cercana.

Ante esta situación, el hombre tomó su teléfono celular y realizó una denuncia ante los operadores de la Central de Emergencias 911, quienes inmediatamente enviaron una patrulla de la Policía de Santa Fe al lugar.

Minutos después, oficiales del Comando Radioeléctrico llegaron hasta la zona de López y Planes e Irak, donde divisaron al sospechoso. El joven intentó escapar y fue perseguido por los agentes hasta que finalmente lograron aprehenderlo.

El sospechoso tiene 19 años y durante el procedimiento los policías le secuestraron numerosos medidores de agua, que serían los elementos sustraídos durante la madrugada de distintas viviendas del sector.

Trasladado a la Comisaría 12ª

Según informaron fuentes policiales, el joven se mostró reacio al procedimiento y ofreció resistencia ante los agentes. Finalmente fue reducido, esposado y trasladado en un patrullero hasta la Comisaría 12ª de Santo Tomé, junto con los elementos secuestrados.

Una vez en la dependencia policial, quedó alojado y privado de su libertad a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos del MPA

Los policías comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde informaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal interviniente ordenó que el joven continuara privado de su libertad, que fuera trasladado para una revisión física en Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Además, dispuso que se avance en la identificación de testigos entre los vecinos de la zona y que se constate la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que puedan aportar imágenes sobre el hecho.

En principio, la atribución delictiva quedó provisoriamente encuadrada como robo, mientras continúa la investigación para determinar si el joven está relacionado con otros hechos similares ocurridos en distintos barrios de Santo Tomé.

Santo Tomé joven robo medidores de agua
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