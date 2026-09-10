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Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

El espacio Nuevo LOA AGM, ubicado en 25 de Mayo 1867 de la ciudad de Santa Fe, presenta una variada grilla de espectáculos durante septiembre. Habrá comedias, drama, humor absurdo y propuestas teatrales para distintos públicos.

10 de septiembre 2026 · 11:11hs
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Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

La cartelera cultural de Santa Fe suma nuevas propuestas durante septiembre con una programación que reúne distintas expresiones del teatro independiente. El Teatro Nuevo LOA AGM, ubicado en 25 de Mayo 1867, será escenario de tres obras que continuarán con funciones durante todo el mes: "Las cosas maravillosas", "Padre Pedro" y "Moscateros".

La programación propone alternativas para disfrutar del teatro en Santa Fe durante los fines de semana, con obras que combinan humor, emoción, intriga, aventura y reflexión.

"Las cosas maravillosas": domingos de septiembre

Una de las propuestas destacadas de la cartelera de septiembre en Santa Fe es "Las cosas maravillosas", de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe, que tendrá nuevas funciones los domingos de septiembre a las 19.30 en el Nuevo LOA AGM.

La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, con dirección de Mey Scápola y asistencia de dirección de Luis Cicero. La dirección local está a cargo de Desiderio Ángel Penza, con asistencia de Jerónimo Rubiolo.

La propuesta invita al público a construir una lista de "todas las cosas maravillosas que hay en el mundo", como una forma de atravesar los desafíos cotidianos. Con humor, emoción y participación del público, la obra propone una experiencia teatral íntima y cercana.

Se trata de una propuesta interactiva en la que los espectadores también tienen un rol dentro de la historia. La obra está recomendada para mayores de 13 años.

"Las cosas maravillosas" es una versión de "Every Brilliant Thing", obra estrenada en 2014 en el Festival de Edimburgo y posteriormente presentada en escenarios de Londres, Nueva York y distintas ciudades del mundo.

En Argentina se estrenó en 2022 en la Ciudad de Buenos Aires con Peter Lanzani como primer narrador de la versión porteña. Luego fue interpretada por artistas como Lali González, Franco Masini, Andy Kusnetzoff, Cande Vetrano, Victorio D’Alessandro, Florencia Otero, Natalie Pérez, Fer Dente, Juan Pablo Geretto y Sofi Morandi, siempre bajo la dirección de Mey Scápola.

La producción santafesina ya superó los 1.500 espectadores desde su estreno.

Las entradas se pueden adquirir a través de Plateanet VIP y también se realizan reservas al 342 477 2828.

"Padre Pedro": drama, humor e intriga

Los sábados de septiembre a las 21 será el turno de "Padre Pedro", obra de José Ignacio Serralunga, que se presenta en el Nuevo LOA AGM.

El elenco está integrado por Mariano Rubiolo y Claudio Paz, mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Marita Blanc y Mariano Rubiolo y la producción artística y dirección general corresponden a José Ignacio Serralunga.

La obra recibió una Mención Especial en el Concurso Nacional de Dramaturgia "50° Aniversario del Fondo Nacional de las Artes", otorgada por un jurado integrado por Mauricio Kartún, Jorge Rivera López y Graciela Araujo.

La historia transcurre en un pequeño pueblo donde aparentemente nunca ocurre nada. Sin embargo, una situación cotidiana comienza a desencadenar una trama en la que casi nada es lo que parece.

La propuesta combina humor, intriga y emoción y lleva al público a involucrarse progresivamente en los conflictos de sus personajes. A medida que avanza la historia aparecen contradicciones, errores y fragilidades que construyen una comedia dramática cargada de tensión.

"Padre Pedro" tuvo además distintas puestas en escena en España, Chile, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y Perú, además de varias producciones en distintas provincias argentinas.

Las entradas tienen un valor de $35.000 en boletería, $30.000 anticipadas por transferencia y $25.000 para jubilados y estudiantes.

Las reservas pueden realizarse por WhatsApp al 342 522 2857 (Marita) o al 342 477 2828 (Gisela).

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"Moscateros": humor absurdo y aventuras

Los viernes de septiembre a las 21 continuará en cartelera "Moscateros", la nueva comedia de Contratelón Teatro, escrita y dirigida por Federico Kessler.

La obra se estrenó el sábado 4 de julio en el Nuevo LOA AGM y propone una combinación de humor absurdo, aventuras, conspiraciones y sátira sobre el poder.

La historia está ambientada en Francia, en 1666. Mientras Luis XIV gobierna rodeado de lujos y opulencia, gran parte de la población atraviesa hambre y pobreza. En ese contexto, tres moscateros retirados —Atos, Portos y Aramis— deciden intervenir para modificar el destino de su nación.

Con una puesta dinámica y un ritmo vertiginoso, "Moscateros" recupera elementos de la célebre historia de Alejandro Dumas para construir una propuesta que utiliza el pasado para dialogar con problemáticas del presente.

El elenco está integrado por Federico Kessler, Camilo Céspedes, Hernán Rosa, Julián Bruna, Cristian Buffa y Claudio Paz.

El diseño de luces y la técnica están a cargo de Ignacio Bellini, mientras que el vestuario fue realizado por Osvaldo Pettinari. La producción está a cargo de Níspero, con Rosario Lucero en producción general, Julieta Kilgelmann en comunicación y Cristian Buffa en coordinación técnica.

Las funciones serán los viernes de septiembre a las 21 en el Teatro Nuevo LOA AGM.

Para reservas, el público puede comunicarse al 3408 573994.

LOA cartelera septiembre
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