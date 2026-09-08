Después de su aclamada presentación en la segunda edición del Festival Tribus, Cielo Razzo vuelve a Santa Fe para reencontrarse con su público en una noche que promete clásicos y pura potencia rockera. La cita marcará el primer show del año en Tribus del grupo liderado por Pablo Pino, un territorio donde el ritual de sus seguidores se mantiene intacto.
Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus
Cielo Razzo se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 18 de septiembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.
Tras recorrer grandes escenarios nacionales y repasar su extensa trayectoria de más de tres décadas y ocho discos de estudio, la agrupación promete un repertorio sólido que fusionará las canciones de su último material discográfico, El Día Fuera del Tiempo, junto a los himnos infaltables que marcaron la historia de la banda.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187