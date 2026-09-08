Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus Cielo Razzo se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 18 de septiembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus. 8 de septiembre 2026 · 10:18hs

gentileza Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Después de su aclamada presentación en la segunda edición del Festival Tribus, Cielo Razzo vuelve a Santa Fe para reencontrarse con su público en una noche que promete clásicos y pura potencia rockera. La cita marcará el primer show del año en Tribus del grupo liderado por Pablo Pino, un territorio donde el ritual de sus seguidores se mantiene intacto.

Tras recorrer grandes escenarios nacionales y repasar su extensa trayectoria de más de tres décadas y ocho discos de estudio, la agrupación promete un repertorio sólido que fusionará las canciones de su último material discográfico, El Día Fuera del Tiempo, junto a los himnos infaltables que marcaron la historia de la banda.