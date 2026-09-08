Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Natalie Pérez se presentará en HUB el sábado 12 de septiembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

8 de septiembre 2026 · 10:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa

gentileza

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Natalie Pérez anuncia el comienzo de gira, un recorrido que la llevará a presentar Casa, su quinto álbum de estudio, en los principales escenarios de la Argentina. Más que una serie de shows, la gira propone una experiencia: Natalie traslada el universo de Casa al vivo y convierte cada escenario en un espacio propio, cercano, casi como un living abierto. Un lugar donde la intimidad, la emoción y la celebración conviven en un mismo plano.

Con una puesta que potencia lo orgánico y lo emocional, Natalie despliega en vivo todo su diferencial: una conexión genuina con el público, una versatilidad que le permite moverse con naturalidad entre géneros y una presencia escénica que combina frescura, sensibilidad y energía. Cada show se construye desde lo real, sin artificios, con momentos de cercanía absoluta y otros de explosión colectiva.

Acompañada por su banda, las canciones crecen, respiran y se transforman. Lo que en el disco es íntimo, en vivo se vuelve compartido: las historias se expanden, los climas se intensifican y el público pasa a ser parte activa de esa experiencia. El repertorio recorrerá las nuevas canciones de Casa, junto a los temas que marcaron su camino, en un show dinámico, emocional y profundamente auténtico.

En su quinto álbum, Natalie despliega una identidad más libre y definida, con 12 canciones que recorren géneros y emociones desde una impronta propia, fresca y sin etiquetas. Grabado en vivo con banda completa en Elefante Blanco (Montevideo) y producido por Diego Matturro, Casa marca un punto de afirmación artística donde todo su universo se ordena y cobra una nueva fuerza.

Con esta gira, Natalie Pérez no solo presenta un disco: invita a entrar en su mundo. Un espacio donde la música se vive de cerca, sin distancia, y donde cada noche es única.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe HUB disco
Noticias relacionadas
Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en Santa Fe cambia: calor en aumento y lluvias a la vista para el viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Rézola y Cairó fueron elegidos para portar la insignia nacional en la ceremonia de apertura y hablaron sobre el orgullo de representar al país

La delegación Argentina recibió la bandera nacional para Santa Fe 2026

Lo último

Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: Hay que seguir corriendo por el compañero

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: "Hay que seguir corriendo por el compañero"

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Último Momento
Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Colón busca acercarse a los puestos de clasificación ante Belgrano en Reserva

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: Hay que seguir corriendo por el compañero

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: "Hay que seguir corriendo por el compañero"

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Asesinaron a un hombre de 38 años a balazos y su sobrino resultó herido en barrio San Agustín

Asesinaron a un hombre de 38 años a balazos y su sobrino resultó herido en barrio San Agustín

Ovación
A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

A 62 años de la hazaña que convirtió a la cancha de Colón en el Cementerio de los Elefantes

Nazareno Fazzi cumplió su sueño y Unión volvió a mostrar el valor de sus inferiores

Nazareno Fazzi cumplió su sueño y Unión volvió a mostrar el valor de sus inferiores

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: Hay que seguir corriendo por el compañero

Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: "Hay que seguir corriendo por el compañero"

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y va por su noveno premio

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Sphan se refirió a su estado de salud y al presente de Unión

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"