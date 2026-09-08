Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

El Harlem Festival 2026 activó la Etapa General 3 de entradas y comenzó la venta de tickets por día para una nueva edición que se realizará durante el fin de semana largo de octubre en la ciudad de Santa Fe

La cuenta regresiva para una de las principales propuestas musicales del año ya comenzó. El Harlem Festival 2026 se prepara para desembarcar nuevamente en el predio de la Estación Belgrano , donde se desarrollarán dos jornadas consecutivas: sábado 10 y domingo 11 de octubre .

En esta instancia, el festival habilitó la Etapa General 3 , que representa la última fase de venta de entradas. Los interesados ya pueden adquirir tanto pases por día como abonos para disfrutar de la programación prevista para ambas jornadas.

Harlem Festival 2026: música, experiencias y tres escenarios

La edición 2026 contará con un importante despliegue que incluirá más de 30 artistas, dos jornadas de shows y tres escenarios funcionando en simultáneo.

La propuesta no se limitará a la música. El festival también contará con El Galpón, un espacio con DJs en vivo, además de un espectáculo de motocross, activaciones de marcas, juegos y un patio gastronómico.

De esta manera, el Harlem Festival vuelve a apostar por una propuesta integral que combina música en vivo, entretenimiento, gastronomía y distintas experiencias para el público.

Cómo comprar las entradas para el Harlem Festival

Los abonos y las entradas por día ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial del festival, mediante Passline.

Entre las opciones de pago se encuentran:

3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito de cualquier banco.

con todas las tarjetas de crédito de cualquier banco. 6 cuotas sin interés con Visa Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos .

con . Pago en efectivo sin service charge en Tienda Unión, en Santa Fe, y Terco Tour, en Paraná.

Harlem Festival: ocho ediciones y una fuerte presencia en Santa Fe

A lo largo de sus ocho ediciones, el Harlem Festival logró consolidarse como una de las propuestas culturales y musicales más importantes de la región.

Desde su nacimiento en 2018, el festival convocó a miles de jóvenes, grupos de amigos y familias que participaron de jornadas con shows en vivo, escenarios múltiples, espacios de arte, activaciones de marcas y propuestas gastronómicas.

El evento también tuvo un impacto en la actividad turística de la región y se convirtió en un atractivo para visitantes de distintos puntos del país, contribuyendo al movimiento de la hotelería, el comercio y el turismo en el eje Santa Fe-Paraná.

Por sus escenarios pasaron artistas y bandas de gran convocatoria, entre ellos Babasónicos, Wos, Duki, Airbag, Trueno, Nicki Nicole, Cazzu, Emilia, Miranda!, Dillom, Ciro y Los Persas, No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo y Ca7riel y Paco Amoroso, entre muchos otros.

Para conocer las últimas novedades, información sobre el lineup del Harlem Festival 2026 y la venta de entradas, se pueden consultar los canales oficiales del evento.