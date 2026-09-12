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Se disputaron tres adelantos de la fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Por la cuarta fecha del Clausura de Primera A liguista, Juventud Unida de Candioti goleó a Sportivo Guadalupe, mientras que Independiente y Newells no se sacaron diferencias en la Zona A, mientras que Unión y La Perla del Oeste sellaron un empate en un tanto en la Zona B.

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Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 09:13hs
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Juventud Unida goleó a Sportivo Guadalupe en otro adelanto de la fecha 4 del Clausura Lautaro Fagioli.

Juventud Unida goleó a Sportivo Guadalupe en otro adelanto de la fecha 4 del Clausura Lautaro Fagioli.

Fue una noche de viernes con mucha acción en la competencia principal de la Liga Santafesina de Fútbol. Se disputaron tres cotejos de la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli.

LEER MÁS: Avanza la disputa de la 4° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Lo más detonante fue la goleada que le propinó Juventud Unida de Candioti a un desconocido Sportivo Guadalupe a la vera de la ruta nacional 11 y en la antesala a la fiesta Provincial del Fideo, mientras que en Santo Tomé, Independiente y Newell´s igualaron sin goles. En el predio Nery Pumpido, Unión y el subcampeón del Apertura, La Perla sellaron un empate en un tanto. La acción seguirá este sábado con la disputa de cinco cotejos en el que se destaca el clásico entre Ateneo Inmaculada con La Salle Jobson a la vera de la autopista.

Se jugaron tres cotejos en el Lautaro Fagioli

A la vera de la ruta nacional 11, en el extremo norte del departamento La Capital, el estadio Rodolfo Candioti, fue testigo del gran presente del conjunto de Juventud Unida que consiguió golear a Sportivo Guadalupe por 5 a 3 con una gran producción y un presente que animar a soñar, y se produjo bajo el buen arbitraje de Gastón Freyre. La gran figura de la noche fue el gran artillero del elenco del Gringo Mario Donetti, Federico Farherr, autor de tres goles, que sumado a los concretados por Lionel Flores y Eros Méndez, cerró un gran noche en la previa a la realización de la tradicional fiesta Provincial del Fideo.

Con esta victoria, Juventud Unida de Candioti quedó a solamente un punto de Colón de San Justo en la Zona A, y en la próxima fecha deberá medirse frente a Nobleza de Recreo en condición de visitante, mientras que los dirigidos por el Flaco Adalberto buscarán recuperarse ante Ateneo Inmaculada.

En el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé igualó 0 a 0 con Newell´s de barrio Roma bajo el referato de Joaquín Urbani, mientras que en el predio Nery Pumpido, Unión de Santa Fe empató 1 a 1 con La Perla del Oeste, logrando los rojiblancos de la avenida López y Planes compartir la primera ubicación de la Zona B con Sanjustino.

Las posiciones en la Zona A quedaron así: Colón de San Justo 10, Juventud Unida 9; Newell´s, Ateneo Inmaculada y Nobleza 5; Cosmos, Colón y Universidad 4; Independiente 3, Las Flores II 1 y Sportivo Guadalupe 0.

Por su parte, en la Zona B se encuentran de esta manera: Sanjustino y Unión 10, La Salle Jobson 6, La Perla y Náutico El Quillá 5, Gimnasia y Esgrima 4, Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa 3, Ciclón Racing 2, Nacional y Ciclón Norte de Cayastá 1.

En la presente jornada de sábado 12 de septiembre la programación se completará desde las 16 con los siguientes cotejos: Ateneo Inmaculada con La Salle Jobson en el campo de deportes de la autopista con el referato de Maximiliano Moya. Además jugarán: Colón con Nobleza (Enzo Silvestre), Universidad con Las Flores II (Nicolás Mottier), El Quillá con Deportivo Santa Rosa (Ángel Cristoforato) y Academia Cabera con Nacional (Juan Bonnin).

Síntesis: Juventud Unida 5- Sportivo Guadalupe 2

Juventud Unida: Dylan Galván, Hernán Del Sastre, Mateo Mena, Sharo Yennerich, Valentino Pierccioni, Tomás Dándollo, Federico Farherr, Exequiel Aquino, Lionel Flores, Santiago Sánchez y Francisco Leyes. DT: Mario Donetti. Suplentes: Emiliano Gómez, Facundo Hinojosa, Santiago Macua, Benjamín Vandenberghe, Lucas Saucedo, Eros Méndez y Santino Gazziano.

Sportivo Guadalupe: Fernando Rossini, Agustín Palombarini, Tomás Galiano, Ayrton Brussa, Joaquín Gegolato, Luis Dïaz, Ignacio Busolini, Francisco Serrano, Leandro Ledesma, Nicolás Jovellano y Mauricio Kinkela. DT: Adalberto Tobaldo. Suplentes: Santiago Bravo, Juan Mendoza, Luciano Regenhardt, Alan Cano, Agustín Zanco, Ulises López, Martín Ruiz.

Amonestados: Exequiel Aquino (JU); Busolini, Grigolato, Brussa y Galiano (SG).

Goles: Federico Farherr x 3, Lionel Flores, Eros Méndez (JU); Leandro Ledesma y Mauricio Kinkela (SG).

Cancha: estadio Rodolfo Candioti

Árbitro: Gastón Freyre

Clausura Lautaro Fagioli Juventud Unida Sportivo Guadalupe
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