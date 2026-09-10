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Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron un allanamiento y aprehendieron al sospechoso, luego de rastrear el abonado telefónico desde el cual se habrían enviado los mensajes intimidatorios

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de septiembre 2026 · 09:47hs
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El hombre detenido tras el allanamiento

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El hombre detenido tras el allanamiento

Este miércoles, en la ciudad de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Pasaje Leiva al 3700, en el barrio Barranquitas, en el marco de una investigación por amenazas contra una agente inmobiliaria de una reconocida empresa santafesina.

El procedimiento fue realizado como corolario de una investigación ordenada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Nessier.

Durante la ejecución de la medida, los investigadores aprehendieron a un hombre de 33 años, identificado como S. N. A., quien habría opuesto una fuerte resistencia al procedimiento policial. Además, los agentes secuestraron un teléfono celular Motorola que sería el dispositivo utilizado para enviar los mensajes intimidatorios.

La denuncia por amenazas

La investigación de los pesquisas de la PDI se inició a partir de la denuncia de la víctima, una agente inmobiliaria, quien manifestó haber recibido mensajes amenazantes a través de WhatsApp.

Según consta en la denuncia, algunos de los mensajes intimidatorios estaban acompañados por imágenes de un arma de fuego, lo que motivó el inicio de las tareas investigativas para determinar quién se encontraba detrás de las comunicaciones.

A partir de las diligencias realizadas y del análisis de los informes vinculados al abonado telefónico desde el cual se habrían enviado los mensajes, los investigadores lograron individualizar al presunto autor y establecer el domicilio desde donde se habrían realizado las comunicaciones.

Con esa información, el fiscal Marcelo Nessier solicitó la correspondiente orden de allanamiento, que fue ejecutada este miércoles en la vivienda ubicada en Pasaje Leiva al 3700, en barrio Barranquitas.

Durante el operativo, el principal investigado fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. En el lugar, los agentes también secuestraron el teléfono celular Motorola que será sometido a las pericias correspondientes.

La situación del hombre aprehendido

Tras el procedimiento, los responsables de la Policía de Investigaciones informaron la novedad a la Jefatura de la fuerza, que hizo lo propio con el fiscal interviniente del Ministerio Público de la Acusación.

El representante del MPA dispuso que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para la correspondiente revisión física, identificado y posteriormente alojado en una dependencia policial de Orden Público.

De manera provisoria, la atribución delictiva quedó encuadrada en los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.

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