Santa Fe comienza a disfrutar de los XIII° Juegos Suramericanos

La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 61 disciplinas hasta el sábado 26. Argentina participará con una delegación de 658 representantes. Argentina participa con una delegación de 658 representantes

Las aguas abiertas serán de las primeras disciplinas a desarrollarse en la ciudad de Santa Fe.

Pasaron 44 años de aquellos Juegos Deportivos Cruz del Sur que tuvo a la provincia de Santa Fe como escenario en el año 1982 a estos XIII° Juegos Suramericanos que nuevamente pondrán a la Invencible en lo más alto de la consideración de la Organización Deportiva Sudamericana.

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Es que estamos en las puertas del comienzo de una competencia multideportiva en que las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela vivirán el deporte impregnado desde el sábado 12 hasta el 26 de septiembre. Una provincia, tres ciudades, y el respaldo de la Comité Olímpico Argentino para que todo esté preparado disfrutar de la fiesta.

La espera terminó, ya no que nada para el comienzo de los XIII° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Más de 4.000 atletas de 15 países competirán en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con 43 deportes y más de 50 disciplinas. Este sábado será el turno de la ceremonia de apertura en el Monumento Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, pero en el Centro Español de la capital provincial la primera disciplina, el billar, tendrá su bautismo de fuego. La mera presencia de un evento de este tipo no hace más que refrendar la capacidad organizativa del país, y de la provincia de Santa Fe, pero el mundo deportivo aprecia el legado que dejará. La infraestructura, una cuestión que hacía mucho tiempo se pedía, y reclamaba, es una realidad.

Las Leonas y Los Leones jugarán el lunes 14 en la nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey.

La provincia de Santa Fe se viste de gala con el deporte

Más allá de la ceremonia inaugural en el Monumento Nacional a la bandera y el billar en el Centro Español de la peatonal San Martín, el domingo 13 las competencias de aguas abiertas y ajedrez serán las primeras en entregar metales, que tienen con un diseño alusivo a la naturaleza santafesina. Según se explicó las medallas toman al Río Paraná como principal inspiración. Detrás del logo de la competencia, en el centro, se podrá ver la representación del caudal de agua que recorre la región. Debajo estará el campo, que simboliza la tierra fértil, y arriba el sol, entendido como fuente de energía.

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Serán 15 las delegaciones participantes: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Entre todas reunirán a más de 4.000 atletas, aunque algunos documentos técnicos elaborados durante la organización proyectaron una cifra cercana a los 5.000 participantes.

En la nueva pista del CARD de Santa Fe el atletismo competirá del 22 al 25 de septiembre.

El programa tendrá 43 deportes y 60 disciplinas, con una oferta que combina varias especialidades olímpicas con otras de fuerte presencia regional y algunas novedades. Habrá atletismo, fútbol, natación, básquet 3x3, vóley, hockey sobre césped, boxeo, judo, karate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, golf, rugby 7, vela, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, esgrima, escalada y levantamiento de pesas, entre otras competencias.

También estarán ciclismo de ruta, pista, BMX Race, BMX Freestyle y MTB; gimnasia artística, rítmica y trampolín; canotaje, remo, aguas abiertas, natación artística, clavados, polo acuático, surf y deportes ecuestres (actividad que se practica montando caballos).

El programa se completa con disciplinas como pádel, pelota vasca, raquetbol, squash, skateboarding, esquí náutico y wakeboard, bochas, bowling, bádminton, pentatlón moderno, softbol y patinaje. Una de las principales novedades serán los Esports, que aparecerán por primera vez dentro del programa de los Juegos Suramericanos. Se competirá en Valorant, EA Sports FC y Assetto Corsa GT, con pruebas masculinas, femeninas y mixtas según cada título.

Argentina y una delegación con abanderado santafesino

La delegación argentina estará integrada por 658 atletas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres. Esta composición refleja el crecimiento sostenido del deporte nacional, la ampliación de oportunidades para deportistas de todo el territorio argentino y el fortalecimiento de los procesos de desarrollo que impulsan federaciones, clubes, entrenadores e instituciones deportivas a lo largo y ancho del país.

Argentina tendrá representación en 59 disciplinas deportivas, consolidando una de las delegaciones más amplias y diversas de los Juegos. Los deportistas nacionales competirán en aguas abiertas, atletismo, bádminton, balonmano, bochas, bowling, boxeo, canotaje slalom, canotaje velocidad, ciclismo BMX freestyle, ciclismo BMX racing, ciclismo mountain bike, ciclismo pista, ciclismo ruta, clavados, e-sports, ecuestre adiestramiento, ecuestre concurso completo, ecuestre salto, escalada deportiva, esgrima, esquí náutico, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, hockey, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, natación artística, patinaje artístico, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático, pádel, racquetbol, remo, remo coastal, rugby 7, skateboarding, softbol, squash, stand up paddle (SUP), surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela, vóleibol y vóleibol de playa.

Uno de los aspectos más destacados de esta delegación es su marcado carácter federal. Atletas de todas las regiones argentinas vestirán los colores celeste y blanco en Santa Fe 2026.

El handball competirá en el Invencible de Santa Fe, desde el miércoles 16 al domingo 20 en mujeres, y martes 22 al sábado 26 en varones.

La participación argentina en los Juegos tendrá objetivos deportivos y formativos claramente definidos. En el plano competitivo, la delegación buscará alcanzar el máximo rendimiento posible y consolidar el protagonismo histórico de la Argentina en el escenario sudamericano. Al mismo tiempo, esta competencia constituirá una valiosa instancia de aprendizaje y proyección para numerosos atletas que continúan su preparación hacia futuros compromisos continentales, panamericanos y olímpicos.

Más allá de los resultados, cada integrante de la delegación será un embajador de los valores que inspiran al Movimiento Olímpico y forman parte de la identidad del Comité Olímpico Argentino. El respeto se expresará en el juego limpio, la convivencia y la valoración del rival; la excelencia impulsará la búsqueda permanente de la mejor versión de cada deportista dentro y fuera de la competencia; y la amistad fortalecerá los lazos de unión, solidaridad y fraternidad que el deporte promueve entre los pueblos.

Los abanderados de la delegación Argentina son el palista santafesino Rubén Rézola y la integrante del seleccionado femenino Las Leonas, Sofía Cairó. Rézola tendrá la particularidad de portar la bandera en una competencia que se disputará en su propia provincia. Para Cairó será un año especial. La joven de 23 años, viene de formar parte del plantel de Las Leonas que se consagró campeón del mundo en Países Bajos y ahora volverá a representar al país en los Juegos Suramericanos.

Los escenarios deportivos en el gran Santa Fe

El atletismo en la renovada pista del Card, el hockey con la presencia de Las Leonas y Los Leones en la nueva cancha ubicada en el predio de la Asociación Santafesina de Hockey, el estadio multipropósito ubicado en el polo deportivo del Boulevard Raúl Tacca, el recuperado lago del Parque del Sur para las aguas abiertas y la siempre vigente laguna Setúbal para las competencias náuticas, es algo que quedará como legado para cuando la fiesta de los Juegos Suramericanos haya pasado.

En el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo de Recreo esta disciplina competirá del 15 al 20.



El estadio multipropósito del CARD, escenario del handball, cuenta con un aforo total de 3.472 personas: 3.332 ubicaciones en tribunas y otras 140 en palcos. A eso se suman 74 posiciones destinadas a la prensa, distribuidas entre 40 pupitres en el sector bajo y 17 cabinas de transmisión con capacidad para dos personas cada una.

Las nuevas canchas en el predio de la Asociación Santafesina de Hockey. La nueva superficie fue homologada para la realización de encuentros internacionales y será utilizada para las competencias de hockey durante los Juegos Suramericanos. En tanto, en la segunda cancha se realizaron movimientos de suelo, trabajos de hormigonado y amortiguación. Luego se trasladó allí la carpeta de agua que se encontraba anteriormente en la cancha principal. Durante Santa Fe 2026, el espacio será utilizado como cancha auxiliar para las actividades precompetitivas.

A ello hay que sumarle el Centro Internacional de Tiro Deportivo en la ciudad de Recreo, el cual cuenta con 80 líneas de tiro: 30 de 10 metros, 20 de 25 metros y 30 de 50 metros. A esto se suman tres campos de escopeta destinados a las disciplinas Skeet y Trap. El predio tiene además capacidad para 448 espectadores sentados y sectores destinados a deportistas, delegaciones, autoridades, prensa y público.

-Agenda Juegos Suramericanos Enel Gran Santa Fe:

-Sábado 12 de septiembre

Santa Fe:

Billar (Centro Español de Santa Fe)

-Domingo 13 de septiembre:

Santa Fe:

Aguas abiertas (Lago parque del Sur, Club El Quillá)

Billar (Centro Español de Santa Fe)

Hockey femenino y masculino (estadio ASH Santa Fe)

-Lunes 14 de septiembre:

Santa Fe:

Bochas (Estación Belgrano)

Hockey femenino y masculino (estadio ASH Santa Fe)

-Martes 15 de septiembre:

-Santa Fe:

Bochas en la Estación Belgrano

Remo (laguna Setúbal, Costanera Este)

Hockey femenino y masculino en el estadio de la ASH

SUP (Paseo de la Laguna, Costanera Este)

-Recreo:

Tiro Deportivo (Centro Internacional de Tiro)

-Paraná:

Sóftbol femenino (estadio Mundialista).