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Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

El procedimiento fue realizado por oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) alrededor de las 2, en la esquina de Larrechea y Alfonsina Storni, en barrio Loyola

10 de septiembre 2026 · 10:39hs
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El procedimiento fue realizado por oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) alrededor de las 2

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El procedimiento fue realizado por oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) alrededor de las 2, en la esquina de Larrechea y Alfonsina Storni, en barrio Loyola

Este jueves, alrededor de las 1.30, oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) realizaban un chequeo de rutina en la intersección de Alfonsina Storni y Larrechea, en barrio Loyola, cuando observaron a un hombre que se desplazaba en una motocicleta y que, al advertir la presencia policial, eludió el control y emprendió la fuga.

Durante la huida, el sospechoso descartó un arma de fuego, que fue rápidamente hallada y secuestrada por los policías. Minutos después, los oficiales lograron alcanzarlo y aprehendieron a W. G., de 39 años. Tras el procedimiento, los agentes secuestraron el arma de fuego y la motocicleta en la que se movilizaba el hombre.

En el lugar, los oficiales secuestraron un revólver negro marca Taurus, calibre .38, con tambor giratorio

En el lugar, los oficiales secuestraron un revólver negro marca Taurus, calibre .38, con tambor giratorio

Revólver calibre .38 cargado

En el lugar, los oficiales secuestraron un revólver negro marca Taurus, calibre .38, con tambor giratorio de seis alvéolos. Al momento del secuestro, el arma tenía cinco balas en su interior.

También quedó secuestrada una motocicleta Honda CG Titán 150 de color negro, en la que se desplazaba el hombre y con la que intentó escapar del control policial.

Durante la mañana de este jueves, los investigadores realizaban las verificaciones correspondientes para determinar si el rodado contaba con pedido de secuestro por robo.

Tenencia ilegal de arma y resistencia a la autoridad

Los oficiales comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), cuyos responsables hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado y revisado por profesionales de Medicina Legal, identificado y posteriormente alojado en una dependencia policial de Orden Público.

En tanto, la atribución delictiva provisoria quedó establecida como tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.

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