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Una de cal y una de arena para Regatas en la Copa Argentina

Regatas de Santa Fe afrontó el desafío de jugar dos partidos con pocas horas de diferencia, y logró vencer a Náutico Avellaneda pero cayó ante Gimnasia y Esgrima en Rosario.

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 10:34hs
Regatas derrotó a Náutico y cayó ante Gimnasia de Rosario en la Copa Argentina de waterpolo.

Regatas derrotó a Náutico y cayó ante Gimnasia de Rosario en la Copa Argentina de waterpolo.

En el cierre de la etapa regular de la Copa Argentina de waterpolo, en un hecho poco serio, Regatas de Santa Fe debió afrontar una doble fecha de dicha competencia con muy pocas horas de diferencia. Los imponderables por la falta de árbitros, obligó a la entidad lagunera a si quería seguir participando ceder la localía y en caso negativo perdía los puntos, algo totalmente fuera de lugar y que bien podría considerarse como una falta de respeto. En el sur provincial, Regatas de Santa Fe consiguió vencer a Náutico Avellaneda pero cayó ante Gimnasia y Esgrima.

Se bajó el telón de la fase regional de la Copa Argentina

La primera edición de la Copa Argentina de primera categoría masculina llegó a su fin en lo que hace a la primera etapa. Finalizada la fase regular, y ahora viene la etapa de definición. Recordemos que el certamen fue organizado por la Federación Rosarina de Natación en la Zona Norte, y la Federación de Waterpolo Bonaerense (Fevaba) para la Zona Sur. En la última jornada de la etapa regular, el elenco de Regatas de Santa Fe tuvo una doble jornada, en Rosario, en el cual consiguió un triunfo y una derrota.

En primer término, en cancha de Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, el conjunto de Regatas de Santa Fe consiguió vencer al conjunto local por un expresivo 22 a 14 bajo los arbitrajes de Mirco Silva y Facundo Perré. En la escuadra dirigida por Eduardo Bonomo y Ovido López, los máximos anotadores fueron Mateo Freyre y Mateo López con cinco goles cada uno, mientras que anotaron tres conquistas Matías Picatto y Juan Fernández.

Síntesis

Náutico Avellaneda: Patricio Marrone, Bautista Urrutia, Fernando Céspedes, Juan Lumia, Martín Sucre, Ignacio Cavallo, Federico Alesio, Lorenzo Moretti, Salvatore Mocciaro, Juan Todoroff, Tadeo Petrocelli, Juan Navone, Nahuel Rodríguez y Francisco Urrutia. DT: Leandro Manzini.

Regatas de Santa Fe: Martín Del Rosso, Romano Molinas, Mateo Freyre, Mateo López, Alejo Barbosa, Lucas Picatto, Facundo Ramb, Valentino Abelenda, Santiago López, Matías Picatto, Jun Fernández, Matías Brigada, Nicolás Villamayor y Cristóbal Bergagna. DT: Eduardo Bonomo y Ovidio López.

Goles: NA: Perricone (1), Céspedes (2), Cavallo (2), Mocchiaro (2), Todoroff (1), Petrocelli (3), Rodríguez (1), Urrutia (2).

CRSF: Mateo Freyre (5), Juan Fernández (3), Cristobal Bargagna (1), Valentino Abelenda (1), Matías Picatto (3), Facundo Ramb (2), Lucas Picatto (1), Mateo López (5).

Con muy pocas horas de diferencia, y en la misma piscina, Regatas de Santa Fe cayó frente a Regatas de Santa Fe por 14 a 13, luego de haber empatado 11 a 11 en el período regular. En la definición por penales, el mensana rosarino se impuso por 3 a 2 y se llevó la victoria. Hubo un expulsado en el cuadro ganador, y resultó Valentín Médici por haberle sacado el gorro azul a un rival. Con el arbitraje de Germán Moller y Mariano Di Biaso, el máximo anotador para la escuadra lagunera resultó Juan Fernández con seis tantos.

Síntesis

Gimnasia y Esgrima de Rosario: Nicolás Caropreso, Valentín Medici, Pablo Bravo, Juan Bravo, Nicolás Provenzano, Tomás Martino, Guido Martino, Lautaro De Yuls, Joaquín Rosso, Alex Lorenth, Facundo Cavaqua, Ignacio Rur, Fausto Benavides y Santino Calcagno. DT: Fernando Arregui.

Regatas de Santa Fe: Martín Del Rosso, Romano Molinas, Mateo Freyre, Mateo López, Alejo Barbosa, Lucas Picatto, Facundo Ramb, Valentino Abelenda, Santiago López, Matías Picatto, Juan Fernández, Alejandro Pieroni, Nicolás Villamayor y Cristóbal Bergagna. DT: Eduardo Bonomo y Ovidio López.

Goles: GER: Medici (1), Bravo (1), Tomás Martino (1), Guido Martino (4), De Yuls (1), Rosso (1), Rur (1).

CRSF: Juan Fernández (6), Matías Picatto (3), Lucas Picatto (1) y Mateo López (1).

Regatas Copa Argentina waterpolo
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