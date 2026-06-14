Bombazo en España: Mar Cucurella será refuerzo del Real Madrid

El defensor español llegaría tras la Copa del Mundo y reforzaría un sector del campo con varias alternativas disponibles

A horas del debut de España en el Mundial 2026, una de las grandes noticias del mercado europeo tiene como protagonista a Marc Cucurella . El lateral izquierdo del Chelsea está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, en una operación que se cerraría una vez finalizado el certamen internacional.

De acuerdo al periodista Fabrizio Romano, el futbolista se sumará al plantel encabezado por José Mourinho en el conjunto Merengue. Además, David Ornstein, de The Athletic, aseguró que la transferencia rondará los 55 millones de euros fijos más otros cinco en variables.

La pelea por el defensor fue intensa y contó con varios gigantes del continente entre los interesados. Barcelona y Atlético de Madrid seguían de cerca su situación desde hace semanas, aunque la irrupción del club blanco terminó inclinando definitivamente la balanza.

El zurdo, que apunta a ser titular con la selección española en la Copa del Mundo, era considerado una de las piezas más codiciadas de su posición. Su llegada se enmarca en una política de refuerzos ambiciosa de cara a la nueva temporada.

En caso de concretarse la operación, el ex Barcelona desembarcará en una zona del plantel que ya cuenta con varias alternativas. Fran García, Ferland Mendy y Álvaro Carreras integran actualmente el sector izquierdo de la defensa, por lo que la dirigencia deberá resolver posibles salidas.

El mercado del Madrid se mueve a gran velocidad incluso antes de mitad de junio. A la posible incorporación del carrilero se suman nombres como Konaté, Dumfries y Bernardo Silva, todos vinculados al equipo aunque sin anuncios oficiales hasta el momento.

Según trascendió, las conversaciones entre la institución española y el Chelsea se encuentran en la etapa final. La intención es cerrar el acuerdo después del Mundial para evitar que una destacada actuación del jugador incremente aún más su cotización.