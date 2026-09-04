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La cuenta pendiente que Unión buscará saldar ante Instituto

Unión se prepara para recibir al líder Instituto con un doble desafío para meter presión en la lucha de arriba en la zona A del Clausura

Ovación

Por Ovación

4 de septiembre 2026 · 18:58hs
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La cuenta pendiente que Unión buscará saldar ante Instituto

Prensa Unión

Unión llega al cruce con Instituto con la obligación de mirar hacia arriba. La Gloria llega como líder, atraviesa un gran momento y se presenta en Santa Fe como uno de los equipos más sólidos. Para el Tate, entonces, la oportunidad tiene un valor doble: recortar distancia con los de arriba y frenar a un rival que viene dulce.

Pero hay otra cuestión que estará sobre la mesa durante los 90 minutos y que Leonardo Madelón no pierde de vista.

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Una cuenta que todavía está pendiente

Más allá de los buenos resultados que consiguió Unión en las últimas fechas, hay un dato que el cuerpo técnico pretende corregir: el Tate recibió goles en todos sus partidos. La producción ofensiva le permitió sostenerse competitivo y conseguir puntos importantes, pero la falta de una valla invicta es una materia pendiente. Ante un rival como Instituto, que llega en la cima y con confianza, mantener el arco cerrado puede transformarse en una de las claves del partido.

Uni&oacute;n apuesta a terminar por primera vez con el arco en cero ante Instituto.

Unión apuesta a terminar por primera vez con el arco en cero ante Instituto.

No se trata solamente de una cuestión estadística. Para Madelón, encontrar mayor solidez defensiva también significa darle al equipo otra herramienta para afrontar una etapa del campeonato donde cada punto empieza a tener un peso mayor.

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Ganar, acercarse y también cerrar el arco

El partido del lunes en el 15 de Abril tendrá, por lo tanto, varios objetivos para Unión. El principal será quedarse con los tres puntos y aprovechar el enfrentamiento directo ante el líder para acortar diferencias. El segundo, casi como una consecuencia del primero, será ponerle un freno a Instituto y cortar su buen momento.

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hay uno más: conseguir por primera vez en el torneo que el rival se vaya de Santa Fe sin poder convertir. Unión sabe que para meterse definitivamente en la pelea necesita seguir sumando, pero también empezar a mostrar otra versión defensiva. Ante Instituto tendrá una prueba exigente y, al mismo tiempo, una oportunidad concreta para saldar esa cuenta pendiente.

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