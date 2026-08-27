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Gobernador Crespo y San Justo, protagonistas del recorrido de la Antorcha Suramericana

La actividad reunió a vecinos, escuelas e instituciones locales con propuestas deportivas, tecnológicas y recreativas, mientras el itinerario provincial continúa rumbo a nuevas localidades

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 09:27hs
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Gobernador Crespo recibió la Antorcha Sudamericana.

Gobernador Crespo recibió la Antorcha Sudamericana.

La Antorcha Suramericana avanza por distintas localidades de la provincia en la previa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tras las actividades realizadas en Gobernador Crespo y San Justo, el recorrido continuará por otros puntos del territorio santafesino para acercar la celebración deportiva a las comunidades.

Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas y será el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.

Gobernador Crespo recibió la caravana

Una de las primeras escalas del recorrido fue Gobernador Crespo, donde vecinos, estudiantes e instituciones participaron de la recepción de la caravana que transporta la llama de los Juegos.

La actividad permitió que la comunidad se sumara a esta iniciativa, cuyo objetivo es extender el espíritu de la competencia hacia diferentes localidades santafesinas antes del comienzo de las competencias oficiales.

San Justo tuvo su Fan Fest Suramericano

Luego, la propuesta llegó a San Justo, donde se realizó el Fan Fest oficial con actividades abiertas a personas de distintas edades.

La jornada combinó deporte, tecnología y entretenimiento. Hubo experiencias de realidad virtual, simuladores y eGames, además de espacios destinados al fútbol-tenis y al mini golf.

También se desarrollaron propuestas de animación e intervenciones artísticas. Uno de los momentos principales fue el relevo pedestre, en el que atletas de la ciudad trasladaron la llama frente al público.

De esta manera, el recorrido sumó actividades recreativas y espacios de encuentro para los vecinos, más allá del traslado de la Antorcha.

San Jorge, la próxima parada

Después de las actividades en Gobernador Crespo y San Justo, el itinerario continuará por otras localidades. La próxima escala prevista será San Jorge, mañana, jueves 27 de agosto. La jornada tendrá lugar en las instalaciones del Club Atlético San Jorge, de 9 a 13, con entrada libre y gratuita.

El programa mantendrá el formato de las anteriores actividades, con estaciones recreativas y tecnológicas relacionadas con el deporte. Así, los habitantes del departamento San Martín podrán participar de la cuenta regresiva hacia el inicio de los Juegos.

Una celebración que recorre la provincia

Mientras se acerca el comienzo de la competencia, la Antorcha continúa atravesando distintas comunidades santafesinas. El recorrido busca llevar el espíritu de los Juegos más allá de Santa Fe, Rosario y Rafaela, las tres ciudades que serán sede oficial de las competencias.

Crespo San Justo antorcha
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