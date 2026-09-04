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"Zanjón de la Muerte": hartos de los olores y el peligro, vecinos exigen al Municipio saldar la deuda histórica del entubado y taparlo de una vez

La Municipalidad completó la construcción de tres nuevos puentes peatonales y realizó mejoras complementarias sobre Aristóbulo del Valle, pero los residentes sostienen que persisten los olores y el deterioro del sector. Además piden que la intervención avance hacia el entubado del zanjón San Juan como solución de fondo a una problemática que lleva años pendiente.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de septiembre 2026 · 19:27hs
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Deuda histórica. Vecinos piden al Municipio saldar la problemática del zanjón

Deuda histórica. Vecinos piden al Municipio saldar la problemática del zanjón, pendiente desde hace años.

La Municipalidad de Santa Fe completó la construcción de tres nuevos puentes peatonales sobre avenida Aristóbulo del Valle, en inmediaciones del denominado “Zanjón de la Muerte”, en la zona norte de la ciudad.

La intervención demandó una inversión de $75,9 millones e incluyó, además de los nuevos cruces, la instalación de cinco garitas para usuarios del transporte público y mejoras en materia de seguridad y accesibilidad.

Los vecinos reconocen la importancia de la obra, especialmente para quienes atraviesan diariamente Aristóbulo del Valle. “Era necesario que estén los puentes porque mucha gente cruza a diario”, destacó Agustín, vecino de la zona y vocero del reclamo, en diálogo con el móvil de UNO Santa Fe.

Sin embargo, la finalización de los nuevos cruces volvió a poner sobre la mesa una demanda que lleva años: el entubado del zanjón.

“Estamos con la deuda eterna de tapar el zanjón”

Para los residentes, los puentes solucionan una parte de los problemas del sector, pero no modifican las condiciones del canal que atraviesa el barrio. “Estamos con la deuda eterna de tapar el zanjón. Es una deuda que tiene no este gobierno actual, sino ya de larga data. Entonces es lo que estamos pidiéndole al intendente principalmente”, sostuvo Agustín.

LEER MÁS: El "Zanjón de la Muerte" comienza a cambiar: instalan nuevos puentes peatonales, cruces seguros y garitas en Aristóbulo del Valle

El vecino consideró que la expansión de la ciudad hacia el norte hizo que la problemática adquiriera todavía mayor relevancia. “La ciudad ha crecido hacia el norte y el crecimiento exponencial hace que esto hoy. Hay olor también, se puede percibir el olor, tenemos que estar en condiciones de poder hablar de tapar el zanjón”, afirmó.

El reclamo apunta a que el Municipio no se limite a resolver cuestiones puntuales sobre Aristóbulo del Valle, sino que establezca una estrategia para abordar de manera definitiva la presencia del zanjón abierto.

Piden que al menos comience el cierre

Los vecinos reconocen que una obra de esta magnitud no necesariamente puede ejecutarse de manera inmediata, pero reclaman que exista una decisión concreta para comenzar a resolverla. “Creemos que estamos en condiciones de poder hablar de tapar el zanjón de una buena vez”, planteó Agustín.

Y agregó: “Creemos que estamos en condiciones de poder exigirle el cierre de este, o que por lo menos el inicio del cierre del zanjón”.

Para los residentes, ese sería el próximo paso después de la construcción de los puentes peatonales.

Olores y mantenimiento, otros problemas que persisten

El reclamo por el entubado también está relacionado con los olores que emanan del zanjón y con las tareas de mantenimiento que se realizan periódicamente en sus márgenes.

Agustín se refirió a un video que circuló recientemente y que mostraba a trabajadores municipales realizando tareas de desmalezado en el sector. “El video que anduvo circulando fue un poco la precariedad con la que trabajaban los trabajadores de la Municipalidad haciendo el mantenimiento como pueden”, señaló.

Desde la mirada vecinal, la limpieza y el corte de pastos son tareas necesarias, pero representan una respuesta coyuntural frente a una problemática que consideran estructural.

LEER MÁS: Nuevos puentes en el Zanjón de la Muerte: los vecinos celebran la obra pero insisten en el entubado como solución definitiva

Una demanda que sigue vigente

La obra de los puentes representa una mejora concreta para quienes circulan por Aristóbulo del Valle, pero para los vecinos el reclamo histórico permanece.

El objetivo de máxima sigue siendo cerrar y entubar el zanjón, reducir los olores y transformar un sector que consideran incompatible con el crecimiento urbano de la zona norte.

Por eso, mientras valoran los nuevos cruces y las mejoras realizadas por el Municipio, los vecinos vuelven a plantear que la obra más esperada todavía está pendiente: que el "Zanjón de la Muerte" deje de ser un canal abierto y avance finalmente hacia una solución definitiva.

Zanjón muerte vecinos municipio
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