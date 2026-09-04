Nuevo paro en las universidades nacionales: docentes y no docentes vuelven a las medidas de fuerza el martes

El Frente Sindical Universitario convocó a una nueva jornada de protesta para el 8 de septiembre, tras el rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional. En Santa Fe, la medida alcanzará a la UNL. También habrá clases públicas y un acto en Buenos Aires, mientras los gremios ya preparan una nueva Marcha Federal Universitaria.

La falta de acuerdo en la paritaria universitaria volvió a tensar la relación entre los gremios y el Gobierno nacional. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales anunció un nuevo paro de 24 horas para el martes 8 de septiembre , que afectará a las universidades públicas de todo el país, incluida la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

La medida fue resuelta luego del fracaso de la última negociación salarial, en la que el Gobierno nacional volvió a ofrecer un incremento del 3% para septiembre , una propuesta que fue rechazada por las federaciones docentes y no docentes por considerarla insuficiente. El conflicto, además, tiene como uno de sus principales reclamos la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

El paro forma parte de una nueva etapa del plan de lucha que llevan adelante los trabajadores de las universidades nacionales. Los sindicatos reclaman una recomposición de los salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido, la actualización de las becas estudiantiles y un mayor presupuesto para garantizar el funcionamiento de las casas de estudios, además del cumplimiento de la legislación de financiamiento.

En Santa Fe, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL) ya había participado de las medidas de fuerza anteriores y cuestionado la propuesta salarial del Ejecutivo. El gremio señaló que la oferta del 3% no contempla la pérdida acumulada de los salarios y reclamó el cumplimiento de los porcentajes establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario.

El cronograma de protestas no terminará el martes. El 15 de septiembre se realizará una jornada nacional de clases públicas, bajo la consigna de llevar la universidad al espacio público, mientras que el 17 habrá una nueva concentración frente al Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a paritarias docentes y no docentes.

A su vez, las organizaciones sindicales comenzaron a preparar una quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre, con el objetivo de volver a poner en las calles el reclamo por el financiamiento de la educación superior.

El conflicto salarial se profundizó luego de la última reunión paritaria. Las federaciones rechazaron el aumento propuesto por el Gobierno y cuestionaron que la oferta no contemple la pérdida acumulada frente a la inflación. Desde el sector docente también sostienen que existe una deuda vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En paralelo, la dirigencia de COAD, el gremio que representa a docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, planteará avanzar hacia una medida de mayor alcance: un paro por tiempo indeterminado. La propuesta deberá ser discutida en las próximas instancias de la organización sindical nacional.

De esta manera, el sistema universitario nacional vuelve a quedar frente a un escenario de conflicto abierto. El paro del martes será la primera de una serie de acciones previstas para septiembre, mientras los gremios buscan profundizar la presión sobre el Gobierno para obtener una recomposición salarial y respuestas al reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.