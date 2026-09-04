Uno Santa Fe | Santa Fe | paro

Nuevo paro en las universidades nacionales: docentes y no docentes vuelven a las medidas de fuerza el martes

El Frente Sindical Universitario convocó a una nueva jornada de protesta para el 8 de septiembre, tras el rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional. En Santa Fe, la medida alcanzará a la UNL. También habrá clases públicas y un acto en Buenos Aires, mientras los gremios ya preparan una nueva Marcha Federal Universitaria.

4 de septiembre 2026 · 18:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El reclamo de los docentes universitarios por la Ley de financiamiento

gentileza

El reclamo de los docentes universitarios por la Ley de financiamiento

La falta de acuerdo en la paritaria universitaria volvió a tensar la relación entre los gremios y el Gobierno nacional. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales anunció un nuevo paro de 24 horas para el martes 8 de septiembre, que afectará a las universidades públicas de todo el país, incluida la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

La medida fue resuelta luego del fracaso de la última negociación salarial, en la que el Gobierno nacional volvió a ofrecer un incremento del 3% para septiembre, una propuesta que fue rechazada por las federaciones docentes y no docentes por considerarla insuficiente. El conflicto, además, tiene como uno de sus principales reclamos la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

El paro forma parte de una nueva etapa del plan de lucha que llevan adelante los trabajadores de las universidades nacionales. Los sindicatos reclaman una recomposición de los salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido, la actualización de las becas estudiantiles y un mayor presupuesto para garantizar el funcionamiento de las casas de estudios, además del cumplimiento de la legislación de financiamiento.

En Santa Fe, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL) ya había participado de las medidas de fuerza anteriores y cuestionado la propuesta salarial del Ejecutivo. El gremio señaló que la oferta del 3% no contempla la pérdida acumulada de los salarios y reclamó el cumplimiento de los porcentajes establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario.

El cronograma de protestas no terminará el martes. El 15 de septiembre se realizará una jornada nacional de clases públicas, bajo la consigna de llevar la universidad al espacio público, mientras que el 17 habrá una nueva concentración frente al Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a paritarias docentes y no docentes.

A su vez, las organizaciones sindicales comenzaron a preparar una quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre, con el objetivo de volver a poner en las calles el reclamo por el financiamiento de la educación superior.

El conflicto salarial se profundizó luego de la última reunión paritaria. Las federaciones rechazaron el aumento propuesto por el Gobierno y cuestionaron que la oferta no contemple la pérdida acumulada frente a la inflación. Desde el sector docente también sostienen que existe una deuda vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En paralelo, la dirigencia de COAD, el gremio que representa a docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, planteará avanzar hacia una medida de mayor alcance: un paro por tiempo indeterminado. La propuesta deberá ser discutida en las próximas instancias de la organización sindical nacional.

De esta manera, el sistema universitario nacional vuelve a quedar frente a un escenario de conflicto abierto. El paro del martes será la primera de una serie de acciones previstas para septiembre, mientras los gremios buscan profundizar la presión sobre el Gobierno para obtener una recomposición salarial y respuestas al reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.

paro Universidad Santa Fe nacionales
Noticias relacionadas
El caso Jeremías Monzón abrió el debate sobre la Ley Penal Juvenil

Desde este sábado cambia la edad de imputabilidad: cómo será el nuevo régimen para adolescentes en Santa Fe

Deuda histórica. Vecinos piden al Municipio saldar la problemática del zanjón, pendiente desde hace años.

"Zanjón de la Muerte": hartos de los olores y el peligro, vecinos exigen al Municipio saldar la deuda histórica del entubado 

Geriátrico clausurado. El Municipio de Santa Fe cerró preventivamente una residencia en Cabaña Leiva por funcionar sin habilitación.

Geriátrico clausurado en barrio Cabaña Leiva: qué pasará con los 11 adultos mayores que vivían en el lugar

Clausura preventiva. Geriátrico en Diez de Andino al 5800 fue cerrado por funcionar sin habilitación municipal.

Clausuraron otro geriátrico en Santa Fe: alojaba a 11 personas y pertenecía a la mujer detenida por el caso Nuevo Horizonte

Lo último

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Desde este sábado cambia la edad de imputabilidad: cómo será el nuevo régimen para adolescentes en Santa Fe

Desde este sábado cambia la edad de imputabilidad: cómo será el nuevo régimen para adolescentes en Santa Fe

Zanjón de la Muerte: hartos de los olores y el peligro, vecinos exigen al Municipio saldar la deuda histórica del entubado 

"Zanjón de la Muerte": hartos de los olores y el peligro, vecinos exigen al Municipio saldar la deuda histórica del entubado 

Último Momento
Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Desde este sábado cambia la edad de imputabilidad: cómo será el nuevo régimen para adolescentes en Santa Fe

Desde este sábado cambia la edad de imputabilidad: cómo será el nuevo régimen para adolescentes en Santa Fe

Zanjón de la Muerte: hartos de los olores y el peligro, vecinos exigen al Municipio saldar la deuda histórica del entubado 

"Zanjón de la Muerte": hartos de los olores y el peligro, vecinos exigen al Municipio saldar la deuda histórica del entubado 

La cuenta pendiente que Unión buscará saldar ante Instituto

La cuenta pendiente que Unión buscará saldar ante Instituto

Una llama, el río, cinco deportistas y una ciudad: la Antorcha pasó por Baigorria

Una llama, el río, cinco deportistas y una ciudad: la Antorcha pasó por Baigorria

Ovación
Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: No hay ningún cuco en la categoría

Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: "No hay ningún cuco en la categoría"

De promesa a buscar minutos afuera de Colón: el nuevo destino de Agustín Giménez

De promesa a buscar minutos afuera de Colón: el nuevo destino de Agustín Giménez

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Continúa el desarrollo del Mundial Juvenil de aguas abiertas en Santa Fe

Continúa el desarrollo del Mundial Juvenil de aguas abiertas en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Santa Fe dio la bienvenida y entregó los kits a los voluntarios

Juegos Suramericanos: Santa Fe dio la bienvenida y entregó los kits a los voluntarios

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"