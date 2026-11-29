El mediocampista cerró su etapa en el Tatengue después de casi dos años, rescindió anticipadamente su contrato y publicó un descargo en sus redes sociales.

Después de casi dos años defendiendo la camiseta rojiblanca, Julián Palacios le puso punto final a su historia en Unión. El mediocampista, que acordó su desvinculación antes del vencimiento de su contrato, utilizó sus redes sociales para despedirse de la institución santafesina. Su salida representa una de las primeras bajas del plantel de Leonardo Madelón con vistas a la temporada 2027.

El final anticipado de su historia en Unión

Palacios fue presentado oficialmente como refuerzo del Tatengue el 22 de enero de 2025, cuando Cristian González estaba al frente del equipo. El futbolista arribó tras su experiencia en el fútbol griego y luego de resolver su desvinculación de San Lorenzo.

Si bien su contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, el mediocampista y la dirigencia acordaron finalizar el vínculo de manera anticipada. El pasado 17 de noviembre pasó por Casa Unión, retiró sus pertenencias y saludó a sus compañeros.

Ahora, el jugador de 27 años formalizó su despedida a través de una publicación en sus redes sociales, dando por concluida una etapa de un año y diez meses en Santa Fe.

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Los números que dejó Palacios en el Tatengue

Durante su estadía en Unión, el volante ofensivo disputó 49 encuentros oficiales, convirtió cuatro goles y aportó ocho asistencias.

Con mayor protagonismo durante 2026, Palacios consiguió consolidarse como una de las alternativas habituales en la estructura futbolística de Madelón.

Su partida se produce en pleno proceso de reestructuración del plantel rojiblanco. Mientras el cuerpo técnico y la dirigencia trabajan en la conformación del equipo para la próxima temporada, el mediocampista quedó en libertad de acción y podrá negociar su llegada a otra institución.