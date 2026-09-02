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Universitario anunció la llegada de Los Pumas Classics a Santa Fe

Los Pumas Classic dirán presente el próximo sábado 12 de septiembre. Jugarán un amistoso ante el equipo de Universitario Classics y habrá otra serie de acciones que tendrá como protagonista a Eliseo Chapa Branca.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2026 · 09:24hs
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El ex Puma Eliseo Chapa Branca llegará con Argentina Legends a Universitario de Santa Fe.  

El ex Puma Eliseo Chapa Branca llegará con Argentina Legends a Universitario de Santa Fe.

 

Universitario cumple este año 85 años de vida y no quiere que la fecha pase desapercibida. Por ello, es que Los Pumas Classics llegarán a la capital santafesina para decir presente en el predio de Universitario de Santa Fe, ubicado en barrio Las Delicias, donde jugarán un encuentro amistoso ante Uni Classics.

La llegada de Pumas Classic, denominados oficialmente Argentina Legends, significará un gran evento para toda la región y la zona, por que lo hará con glorias del rugby nacional.

Argentina Legends llegan a Universitario

El próximo 11 de noviembre el Club Universitario de Santa Fe cumplirá 85 años de vida. La prestigiosa entidad fundada en 1941 en el aula Vélez Sarsfield de la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral, prepara festejarlo anticipadamente, como debe ser a una entidad deportiva, que es dentro de un campo de juego. En esta oportunidad, en su predio del barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe recibirá la visita de los emblemáticos Pumas Classics.

Será un gran evento deportivo que nadie se puede perder. El sábado 12 de septiembre en su predio de barrio Las Delicias contará con la visita de Argentina Legends, que es el último campeón del World Rugby Classics que como ocurre todos los años se viene disputando en las Islas Bermudas con una gran actuación de los argentinos dejando en lo más alto de la consideración nacional al deporte de la pelota ovalada.

El choque entre Argentina Legends con Universitario de Santa Fe Classics está previsto para las 14.30. Es importante señalar que estarán en la capital provincial varias ex figuras del seleccionado argentino, como el ex tercera línea de la década del 80, el Chapa Eliseo Branca, en otros, que harán recordar a más de uno de esa buena etapa del rugby nacional.

Todo va a dar comienzo a las 10 de la mañana con partidos de rugby infantil, mientras que a las 14.15, está pautado el ingreso de los equipos al campo de juego. Allí ambos equipos se formarán a ambos lados de la banda, se izará la bandera y se entonarán las estrofas del himno Nacional Argentino.

Inmediatamente, a las 14.30, se pondrá en marcha el cotejo entre Argentina Legends y Universitario Classics jugarán hasta las 16 horas. Posteriormente, a las 17, se abrirá el sector vip del tercer tiempo donde se compartirá con todos los jugadores del partido más invitados especiales, tanto de Los Pumas Classics, como de la entidad Cuerva, y de los demás clubes santafesinos.

Han asegurado su presencia en Santa Fe, Eliseo Chapa Branca, Rafael Madero, Mario Larraín, Pájaro Cid, Marcelo Valesani, Mono Quetglas, Martin Botini, Gonzálo Camacho, Lucas Borges, Cubano Bosch, Pablo Gambarini, Gato Mollura, Diego Orengo, Nacho Gortari, Fernnado Alonzo, Leandro Lobrauco, Aníbal Panceyra, Toro Costa Repetto y Lucas Vignau.

También lo harán Rulo García, Yako Todeschini, Simón Boffelli, Salvador Mosso, Santiago Castro Picolo, Román Miralles, Agustín Crezta, Fernando Semino, Goy COrrea, Mauricio Giménez, Bere Stortoni, Martín Nuñez, Santiago Sánchez y Peteco Ventura.

Recordemos que Eliseo Branca, ex segunda línea y también ex tercera del seleccionado nacional, formado en el CASI, ya estuvo en dos oportunidades en la ciudad de Santa Fe, invitado por Emiliano Dalla Fontana del CRAI, junto a otros referentes de diferentes épocas del combinado nacional, de distintos puntos del país, pero también de nuestra provincia.

La presencia de Argentina Legends en Santa Fe, servirá para poder colaborar con la Fundación Gero en Paz. Por eso, el sábado 12 de septiembre, hay que sumar llevando un alimento para la campaña de la entidad social que colabora con organismos y entidades que requieren asistencia alimentaria, algo que a todas luces suena como para destacar.

"Los Pumas Classics es un grupo de jugadores en su mayoría con muchos test en Los Pumas, pero sobre todo con ganas de recorrer el país, y devolver un poco todo lo que el rugby nos dio" le dijo Osvaldo Peto Marangoni a UNO Santa Fe, que junto a la comisión directiva encabezada por Francisco Milo y Gonzalo Sarnari tienen a su cargo la realización de este evento.

Universitario Los Pumas Classics Santa Fe
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