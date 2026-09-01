Tras ser despedido de San Lorenzo, Gorosito podría asumir en Aldosivi

Poco después de que se conociera la noticia de que el entrenador sería cesado por los Gauchos de Boedo, el Tiburón se puso en contacto para que tome las riendas en reemplazo de Israel Damonte

Néstor Gorosito fue despedido de San Lorenzo tras el duro inicio al Torneo Clausura, aunque rápidamente podría recalar en otro equipo de la Liga Profesional 2026 ya que su nombre tomó fuerza para tomar las riendas en Aldosivi , que se encuentra en búsqueda de un reemplazante para Israel Damonte.

Poco después de conocer la decisión de la Comisión Directiva azulgrana de poner punto final a su ciclo, Pipo habría recibido un llamado de Mar del Plata para hacerse cargo del Tiburón, actualmente en zona de descenso y sin triunfos en lo que va de la temporada.

Si bien las charlas recién comenzaron al conocerse la noticia de su despido del Ciclón, las mismas avanzaron de buena manera y en las próximas horas podría haber novedades que podrían resultar en el desembarco de Gorosito a La Feliz, donde tendrá el complejo objetivo de salvar al equipo insignia del puerto del descenso.

Actualmente Aldosivi se encuentra en zona de descenso al ocupar el último puesto en la Tabla Anual, con solo 10 puntos (todos gracias a empates) y a nueve de distancia de Riestra, el primero en salvarse en dicha tabla. Un panorama más que complejo que despertó un clima caliente semanas atrás en el predio emplazado en Punta Mogotes, en cuya entrada se exhibieron banderas amenazantes y duros cánticos direccionados al plantel.