Jerónimo Dómina, de Unión a España y con chances de regresar al fútbol argentino

Jerónimo Dómina se marchó de Unión en libertad de acción para jugar en Cádiz de España, pero no consiguió el rodaje esperado. Lo busca un equipo de Primera.

Jerónimo Dómina podría tener una nueva oportunidad en el fútbol argentino. El delantero surgido de las divisiones inferiores de Unión se encuentra en España, donde integra el plantel de Cádiz, pero ante la falta de continuidad analiza cambiar de aire y Tigre avanza en las negociaciones para incorporarlo.

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El atacante llegó al fútbol español después de finalizar su vínculo con el Tatengue y quedar en libertad de acción. La apuesta era encontrar en Cádiz un escenario que le permitiera continuar con su crecimiento, aunque su experiencia en la Segunda División no tuvo el protagonismo que esperaba.

De acuerdo a la información que circula en el mercado de pases, Dómina se irá de Cádiz y no vería con malos ojos regresar a la Argentina para recuperar minutos y protagonismo. En ese contexto apareció Tigre, que ya mantiene conversaciones para intentar quedarse con el delantero.

Poco rodaje en España del exjugador de Unión

Dómina tuvo participación durante la temporada 2025/26 con Cádiz, aunque su presencia estuvo lejos de ser la esperada. En la Segunda División española disputó ocho partidos y acumuló apenas 206 minutos, sin convertir goles.

La escasa continuidad aparece como uno de los principales motivos por los cuales el futbolista analiza una salida. Con apenas 20 años, el objetivo pasa por volver a tener protagonismo y sumar minutos, algo que podría encontrar nuevamente en el fútbol argentino.

Tigre aparece así como una alternativa concreta para el atacante, que podría regresar mediante un préstamo, aunque todavía restan definirse los detalles de la operación.

El recuerdo de Dómina de su paso por Unión

Dómina se formó futbolísticamente en Unión y tuvo participación con el plantel profesional desde muy joven. En la temporada 2025 disputó partidos del Torneo Apertura, Copa Sudamericana y Copa Argentina, además de tener participación en la reserva.

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Su mejor registro en Primera se produjo en la temporada 2023, cuando sumó 21 partidos y 1.150 minutos en la Liga Profesional, además de convertir tres goles. En total, según los registros disponibles, acumuló más de 100 partidos entre Primera y las categorías juveniles del club.

Ahora, después de su salida del Tatengue y de una experiencia europea que no terminó de darle el rodaje buscado, Dómina podría regresar al país para relanzar su carrera.

Tigre ya se movió y negocia para conseguir su incorporación. Las próximas horas serán importantes para determinar si el delantero vuelve a jugar en Argentina y si el Matador termina convirtiéndose en su próximo destino.