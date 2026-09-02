Santa Fe palpita el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026

Por primera vez en la historia, Argentina será sede del certamen internacional de la World Aquatics y el lago del Parque del Sur será el escenario que albergará a la competencia.

La ciudad de Santa Fe se transformará en el epicentro de la natación internacional del 3 al 6 de septiembre de 2026, cuando reciba el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas. Este certamen marcará un hito histórico al ser la primera vez que la competencia de World Aquatics se realiza en suelo argentino.

La organización está a cargo del Gobierno Provincial, la Municipalidad de Santa Fe, la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) y la Federación Santafesina de Natación (FESANA).

El escenario elegido es el circuito natural del Parque del Sur, con sede principal en el Club Náutico El Quillá. Allí, sobre las aguas dulces del lago ubicado junto al río Salado, competirán más de 250 jóvenes promesas de entre 14 y 19 años provenientes de más de 40 países.

La actividad comenzará el jueves 3 por la mañana, con la prueba principal de 10 kilómetros; primero en la rama masculina y luego en la femenina. Para esta distancia ya están confirmados representantes de Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China Taipéi, Curazao, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, India, Italia, Japón, Kenia, México, Namibia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rusia, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela.

El cronograma continúa en el Lago del Parque del Sur

El viernes 4, arranca la mañana con las competencias de 7,5 kilómetros (para nadadores de 16 y 17 años) y 5 kilómetros (categoría 14 y 15 años). Mientras que el sábado 5, se disputará la innovadora prueba Knockout Sprint, un formato por eliminación que inicia con 3 kilómetros, clasifica a la mitad de los atletas a una instancia de 1500 metros y define a los ganadores en un sprint final de 500 metros. La jornada de cierre será el domingo 6 a partir de las 10:00 con las pruebas de relevos mixtos (4x1500 m).

Además de reunir a los máximos talentos de la disciplina, el certamen funcionará como evento de prueba oficial para las competencias de aguas abiertas de los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán en la misma sede santafesina del 12 al 26 de septiembre.

El seleccionado argentino que competirá en el lago del Parque del Sur, y que utilizará el Club Náutico El Quillá como base operativa está integrado por los siguientes deportistas: Sofía Garcés y Tomás Jouglard de Unión de Santa Fe; Thiago Pizzini Paz de Bucor de Córdoba; Victoria Nestares de San Fernando de Buenos Aires, Mateo Mayer de Bucor de Córdoba, Sofía Ovalles de Ausonia de San Juan, Martina del Podio de Regatas de Mendoza, Valentino Cherusse de Mendoza de Regatas.

Sofía Garcés y Tomás Jouglard de Unión de Santa Fe competirán en el lago del Parque del Sur.

El cuerpo técnico lo conforman los entrenadores Adrián Tur, Crhistian Primón, Germán Calvelo y Diego Garbarino. Justamente, el profesor Adrián Tur de Unión de Santa Fe y de la Federación Santafesina comentó que "estuvimos probando en este tiempo y en las concentraciones y está todo bien. Estamos hablando que hace 25 años que no se usa el lago del parque del Sur para competir en aguas abiertas. Por lo que es una experiencia linda y cada vez que fuimos, la calidad del agua fue mejorando, no hubo ningún chico descompuesto, lo cual es importante".

El coach santafesino contó que "los valores del agua, de la sanidad, están dentro de los parámetros normales, así que es un escenario precioso y de primer nivel. El seleccionado argentino está integrado por 11 nadadores, muy federal, con chicos de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, y bueno de todo el mundo, pues es un campeonato mundial, y son tres categorías. Una 14 y 15 años, de ambos géneros, igual con 16 y 17, y la última categoría, los más grandes 18 y 19 años".

-Cronograma de competencias en aguas abiertas:

-Jueves 3 de septiembre:

9, Varones 10km (18-19): Tomás Jouglard (Unión de Santa Fe)

12, Mujeres 10km (18-19) Sofía Garcés (Unión de Santa Fe)

-Viernes 4 de septiembre:

9, Varones 7.5km (16-17): Mateo Mayer y Thiago Pizzini (Córdoba)

11.30, Mujeres 7.5km (16-17): Victoria Nestares (San Fernando)

14, Varones 5km (14-15): Valentino Cheruse (Mendoza), Lautaro Milton (Río Cuarto)

15.30, Mujeres 5km (14-15): Martina Delpodio (Mendoza), Sofía Ovalles (San Juan)

-Sábado 5 de septiembre:

10, Varones 3km Sprint (14-19) clasificación: Tomás Jouglard (Unión de Santa Fe) y Thiago Pizzini Paz

10.30, semifinales

10.45, finales

12, Mujeres 3km Sprint (14-19) clasificación: Sofía Garcés (Unión de Santa Fe) y Victoria Nestares

12.30, semifinales

12.45, finales

-Domingo 6 de septiembre:

10, relevos 4x1500m (14-16):

11.30, relevos 4x1500m (14-19):