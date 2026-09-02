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Fraude millonario en Nelson: la Mutual Libertad comienza a saldar deudas mientras los ahorristas reclaman avances de la Justicia

La entidad comenzó a responder algunos compromisos y permanecerá abierta mientras se intenta sostener su funcionamiento. Los damnificados aseguran que ya se realizaron pagos parciales y que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) acompañará el proceso de reorganización. Al mismo tiempo, cuestionan la demora de la Fiscalía y afirman que todavía no hubo responsables de la gestión anterior convocados por la causa penal.

Cristian Leiva

Por Cristian Leiva

2 de septiembre 2026 · 10:16hs
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Mutual Libertad de Nelson. La entidad busca reorganizarse y saldar deudas tras un presunto fraude millonario.

Mutual Libertad de Nelson. La entidad busca reorganizarse y saldar deudas tras un presunto fraude millonario.

Este miércoles 2 de septiembre se realizará la Asamblea Ordinaria de la Mutual Libertad de Nelson, donde quedará formalmente constituida la nueva Comisión Directiva de la entidad, en medio de la crisis financiera e institucional desatada tras las denuncias por un presunto fraude millonario.

Según informaron ahorristas damnificados a UNO Santa Fe, la nueva comisión ya estaría conformada y no incluirá a ninguna de las personas que integraban la conducción de la mutual al momento de las irregularidades denunciadas.

La principal expectativa de los asociados es que la institución pueda mantenerse abierta y recuperar progresivamente su capacidad de funcionamiento. La mutual comenzó a responder algunos compromisos y continuará con atención a partir del 2 de septiembre.

Los propios damnificados remarcan que quienes asumirán reciben una entidad en una situación económica crítica y deberán afrontar obligaciones generadas por la conducción anterior.

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Pagos parciales y acompañamiento del INAES

En las últimas reuniones con los asociados se informó que comenzaron a realizarse pagos parciales de las acreencias. El esquema habría contemplado inicialmente a los ahorristas con mayores montos pendientes y luego avanzó sobre deudas de menor cuantía.

La medida no implica la devolución total de los fondos reclamados, pero representa un primer paso dentro del proceso de reorganización financiera de la entidad.

En paralelo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) participa del proceso de reorganización junto con otros organismos del sector mutual.

El acompañamiento apunta a contribuir a la continuidad de la institución y a generar condiciones para que la nueva comisión pueda sostener su funcionamiento mientras se buscan alternativas para afrontar las obligaciones pendientes.

Entre los damnificados existe una mirada favorable hacia quienes aceptaron asumir la conducción en este contexto. Consideran que la nueva comisión deberá hacerse cargo de una situación que no generó y que llevará tiempo recomponer las cuentas.

Los ahorristas cuestionan la demora de la Justicia

Mientras la mutual intenta reorganizarse, el reclamo por el avance de la causa penal continúa siendo uno de los principales planteos de los damnificados.

La investigación fue iniciada tras las denuncias presentadas por los ahorristas y se encuentra bajo la órbita del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, que analiza el destino de los fondos y las eventuales responsabilidades por las irregularidades denunciadas. El expediente quedó a cargo de Bárbara Ilera tras la intervención inicial de Ignacio Orio.

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Sin embargo, los damnificados sostienen que todavía no fueron convocados algunos de los responsables de la gestión anterior a los que apuntaron en la denuncia. “La fiscal no llamó a nadie de los de la demanda penal que hicimos con el grupo de muchachos. La fiscal brilla por su ausencia”, cuestionó uno de los ahorristas.

El planteo se suma a reclamos anteriores por la falta de imputados y por la demora en la investigación. Los damnificados esperan que la Fiscalía avance sobre la documentación, los movimientos financieros y los vínculos que podrían existir entre la mutual y otros actores vinculados a su funcionamiento.

Una comisión que hereda una crisis

La renovación de autoridades marcará una nueva etapa para la Mutual Libertad de Nelson, aunque la situación financiera que recibe la nueva conducción continúa siendo compleja.

Los ahorristas sostienen que resulta necesario diferenciar a quienes ahora asumen de las decisiones tomadas por la anterior comisión y remarcan que el principal objetivo debe ser mantener abierta la institución y recuperar los fondos de los asociados.

La continuidad de la mutual, los pagos parciales y el acompañamiento del INAES aparecen como las principales herramientas inmediatas para intentar recomponer la entidad.

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Al mismo tiempo, los damnificados reclaman que la investigación penal avance para determinar qué ocurrió con el dinero y establecer, si corresponde, las responsabilidades de quienes estuvieron a cargo de la institución durante el período en el que se produjeron las irregularidades denunciadas.

Este miércoles, con la asunción de la nueva comisión, comenzará formalmente esa nueva etapa. Para los ahorristas, el desafío será doble: sostener la mutual y lograr que la Justicia avance en la investigación.

Nelson mutual deudas ahorristas
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