Unión hace un negoción millonario, pero paga un precio deportivo demasiado alto

Unión cerrará la gran venta de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia. El negocio será extraordinario, pero representa un problema importante para Leo Madelón.

En Unión vuelve a aparecer una situación que se viene repitiendo en los últimos mercados de pases: el negocio económico se contrapone con las necesidades deportivas. La salida de Maizon Rodríguez rumbo al fútbol de Rusia significará una operación extraordinaria para las arcas del club, pero también dejará un vacío importante en la defensa que deberá resolver Leonardo Madelón.

Rodríguez se convertirá en nuevo jugador del Krasnodar , en una transferencia que se cerrará en alrededor de 4.500.000 dólares . De acuerdo con la estimación conocida, Unión percibirá cerca de 2.000.000 de dólares limpios , una cifra que supera ampliamente la inversión que había realizado por el futbolista.

Y allí aparece la primera cara de la historia: desde el punto de vista financiero, se trata de otro negocio formidable para Unión. De una inversión de 825.000 dólares a una venta millonaria

Después del mercado de invierno de 2025, Unión anunció oficialmente la adquisición del 50% de los derechos económicos de Maizon Rodríguez, quien llegó procedente de Juventud de Las Piedras de Uruguay.

En aquella operación, el club rojiblanco informó una inversión de 825.000 dólares y acordó un vínculo con el defensor hasta diciembre de 2028.

Un año después, Rodríguez dejará Santa Fe para continuar su carrera en Rusia y la institución recibirá una cifra que le permitirá recuperar largamente el dinero invertido.

Es, indudablemente, una operación que desde el punto de vista económico difícilmente pueda ser cuestionada. Unión vuelve a demostrar su capacidad para comprar futbolistas, potenciarlos y luego generar importantes recursos a través de sus ventas. Pero el fútbol no se juega solamente en los balances.

Un vacío que se vuelve difícil de disimular para Unión

La contracara del negocio aparece en el plantel. Porque Unión pierde a otro defensor importante y lo hace en un momento en el que Madelón deberá rearmar prácticamente toda su última línea.

En el último mercado de pases, el Tatengue ya se desprendió de Valentín Fascendini, Claudio Corvalán y Nicolás Paz. Ahora se suma Rodríguez a esa lista.

El dato es contundente: de los defensores que tenían protagonismo en el plantel, Unión fue perdiendo piezas una tras otra.

Y el problema es que, con el mercado cerrado, las alternativas para reemplazar a Rodríguez son muy acotadas.

Rocha y Fagioli, las alternativas para Leo Madelón en Unión

Actualmente, Madelón cuenta con Matías Rocha y Tomás Fagioli como principales opciones para ocupar ese lugar.

Rocha es el refuerzo que llegó desde Arouca de Portugal y firmó contrato con Unión hasta diciembre de 2029. El uruguayo tendrá ahora una responsabilidad mucho mayor de la que probablemente estaba prevista al momento de su llegada.

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Fagioli, en tanto, es una apuesta de la cantera. El juvenil tuvo la posibilidad de ser titular en los dos primeros partidos del año, ante Platense y Gimnasia de Mendoza, en lo que fueron sus primeras apariciones con la camiseta rojiblanca.

Después, la llegada de Rodríguez y su consolidación le hicieron perder terreno. Ahora, el escenario vuelve a cambiar.

Prensa Unión

Rodríguez, incluso en un momento irregular, era importante para Madelón. Hay otro aspecto que complejiza todavía más la decisión: Maizon Rodríguez no estaba atravesando su mejor momento futbolístico. Su rendimiento había bajado respecto de algunos de sus mejores partidos y, seguramente, existían aspectos de su juego que Madelón pretendía corregir.

Pero una cosa es reconocer que el defensor no estaba en su mejor nivel y otra muy diferente es desconocer su importancia dentro de la estructura. Rodríguez era un futbolista que Madelón consideraba importante para su defensa y había logrado conformar una dupla que le ofrecía garantías junto a Juan Pablo Ludueña.

Por eso, su salida no representa solamente la pérdida de un jugador que venía con altibajos. Significa también romper una sociedad defensiva que el entrenador había elegido como una de las bases de su equipo.

El negocio vuelve a ganar la pulseada

Unión tiene una necesidad económica permanente y las ventas representan una de las principales herramientas para sostener las finanzas de la institución.

En ese sentido, resulta lógico que una oferta de 4,5 millones de dólares por Rodríguez sea difícil de rechazar, mucho más cuando la institución se quedará con una importante diferencia respecto de los 825.000 dólares invertidos inicialmente. El problema está en la otra columna de la cuenta.

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Unión gana millones, pero pierde un defensor. Y no cualquier defensor: uno que, aun atravesando un momento irregular, era considerado por Madelón para su estructura titular y había conseguido asociarse de buena manera con Ludueña.

La situación vuelve a instalar un debate que atraviesa a Unión desde hace varios mercados: ¿hasta dónde puede privilegiarse el negocio sin que las ventas terminen debilitando demasiado al equipo?

Esta vez, la respuesta económica parece indiscutible. La deportiva, en cambio, abre un interrogante enorme para Madelón.