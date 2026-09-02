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De no creer: un joven esperancino que recibía el alta en el Cullen reingresó al quirófano tras ser embestido por un patrullero

Alexis había pasado 17 días internado por un accidente en moto y estaba a punto de volver a su casa. El impacto del móvil policial le rompió la placa del peroné que le habían colocado quirúrgicamente. Su amigo sufrió un esguince y el policía permanece en CTI fuera de peligro.

2 de septiembre 2026 · 09:57hs
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Insolito y dramático. Le daban el alta en el Cullen y un patrullero incrustado en el ingreso lo mandó otra vez al quirófano

Insolito y dramático. Le daban el alta en el Cullen y un patrullero incrustado en el ingreso lo mandó otra vez al quirófano

Una secuencia de incredulidad y drama le tocó atravesar a un joven oriundo de Esperanza, cuya historia sumó un capítulo insólito en las puertas del Hospital José María Cullen. Tras permanecer 17 días internado a causa de un accidente de tránsito en motocicleta, ser operado quirúrgicamente y recibir finalmente el alta médica este martes, terminó nuevamente internado en el área de Traumatología luego de que un patrullero fuera de control se incrustara de lleno contra el hall de ingreso principal del nosocomio.

El muchacho, Alexis, había sufrido semanas atrás una triple fractura de peroné tras colisionar con una camioneta. Tras dos semanas de internación y la colocación de una placa de osteosíntesis, los profesionales de la salud le firmaron el alta. Sin embargo, mientras aguardaba en la entrada del hospital junto a un amigo que había ido a buscarlo para acompañarlo de regreso a su hogar, la embestida del móvil policial interrumpió el retiro y lo arrojó violentamente contra la estructura.

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Fuerte choque

El impacto provocó la ruptura de la placa de peroné recién colocada en la cirugía anterior. Por este motivo, el paciente debió reingresar inmediatamente al servicio de Traumatología a la espera de nuevos insumos médicos para afrontar una segunda operación. Su situación se complica aún más por el factor socioeconómico: se encuentra desempleado, alejado de su familia y sin precisiones sobre la fecha de la nueva intervención. Por su parte, el amigo que lo acompañaba sufrió un esguince leve de tobillo y recibió el alta a las pocas horas.

Respecto al chofer del patrullero, el efectivo policial se encuentra alojado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del nosocomio. Si bien se encuentra fuera de peligro, los médicos confirmaron que presenta una contusión pulmonar severa y continúa bajo observación médica mientras la Justicia investiga las causas de la pérdida de control del vehículo oficial.

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De no creer: un joven esperancino que recibía el alta en el Cullen reingresó al quirófano tras ser embestido por un patrullero

Estado de salud de los involucrados en el siniestro

Las consecuencias físicas tras el violento impacto en la marquesina de ingreso al efector público de la capital provincial:

Paciente de Esperanza: reinternado en Traumatología con fractura de material de osteosíntesis. Requiere nueva intervención quirúrgica.

Acompañante: diagnosticado con esguince de tobillo; recibió el alta médica ambulatoria.

Efectivo policial (Chofer): internado en Terapia Intensiva con contusión pulmonar. Evolución favorable y fuera de peligro.

Cullen Hospital patrullero Esperanza choque
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