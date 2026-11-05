River no está solo: otros dos clubes también pidieron que Nicolás Ramírez no los dirija más

Huracán e Independiente Rivadavia se sumaron al reclamo que River elevó ante la AFA contra el árbitro Nicolás Ramírez, cuestionado por sus actuaciones.

La polémica alrededor de Nicolás Ramírez sumó nuevos protagonistas. Después de que River manifestara formalmente su malestar y solicitara que el árbitro no vuelva a dirigirlo, trascendió que otros dos equipos de Primera División tomaron una postura similar. Huracán e Independiente Rivadavia también hicieron llegar su disconformidad a las autoridades del fútbol argentino.

Tres clubes apuntaron contra el árbitro y elevaron sus reclamos a la AFA

El pedido de River, confirmado por su presidente Stefano Di Carlo, no fue un caso aislado. Tanto Huracán como Independiente Rivadavia de Mendoza habrían solicitado que Ramírez quede fuera de las designaciones de sus respectivos encuentros.

En los tres casos, el argumento central pasa por la disconformidad con los arbitrajes del juez y la sensación de haber sido perjudicados en diferentes compromisos. De esta manera, el reclamo tomó mayor dimensión y abrió un nuevo foco de tensión entre los clubes y la conducción arbitral.

El episodio que reavivó el conflicto fue el último Superclásico entre River y Boca. El conjunto de Núñez cuestionó varias decisiones del árbitro, entre ellas la falta de expulsión de Leandro Paredes, una supuesta infracción dentro del área sobre Nicolás Otamendi y las situaciones que involucraron a Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, quienes no recibieron la tarjeta roja que reclamaba el Millonario.

Ramírez estará de licencia y la AFA todavía no respondió

El árbitro no tendrá participación en la próxima fecha 16 del Torneo Clausura. Su ausencia, sin embargo, no estará relacionada con las protestas de los equipos, sino con una intervención quirúrgica que tenía programada para este jueves 5 de noviembre.

Por otra parte, la Dirección Nacional de Arbitraje había realizado una evaluación favorable de su desempeño en el Superclásico, al calificarlo como una actuación «muy buena y positiva». Ese respaldo institucional hace poco probable que exista una sanción deportiva como consecuencia de las quejas recibidas.