Uno Santa Fe | Ovación | River

River no está solo: otros dos clubes también pidieron que Nicolás Ramírez no los dirija más

Huracán e Independiente Rivadavia se sumaron al reclamo que River elevó ante la AFA contra el árbitro Nicolás Ramírez, cuestionado por sus actuaciones.

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2026 · 09:52hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
River no está solo: otros dos clubes también pidieron que Nicolás Ramírez no los dirija más

La polémica alrededor de Nicolás Ramírez sumó nuevos protagonistas. Después de que River manifestara formalmente su malestar y solicitara que el árbitro no vuelva a dirigirlo, trascendió que otros dos equipos de Primera División tomaron una postura similar. Huracán e Independiente Rivadavia también hicieron llegar su disconformidad a las autoridades del fútbol argentino.

LEER MÁS: Dura postura de River: Di Carlo cuestionó a Ramírez y elevó un pedido a la AFA

Tres clubes apuntaron contra el árbitro y elevaron sus reclamos a la AFA

El pedido de River, confirmado por su presidente Stefano Di Carlo, no fue un caso aislado. Tanto Huracán como Independiente Rivadavia de Mendoza habrían solicitado que Ramírez quede fuera de las designaciones de sus respectivos encuentros.

En los tres casos, el argumento central pasa por la disconformidad con los arbitrajes del juez y la sensación de haber sido perjudicados en diferentes compromisos. De esta manera, el reclamo tomó mayor dimensión y abrió un nuevo foco de tensión entre los clubes y la conducción arbitral.

El episodio que reavivó el conflicto fue el último Superclásico entre River y Boca. El conjunto de Núñez cuestionó varias decisiones del árbitro, entre ellas la falta de expulsión de Leandro Paredes, una supuesta infracción dentro del área sobre Nicolás Otamendi y las situaciones que involucraron a Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, quienes no recibieron la tarjeta roja que reclamaba el Millonario.

Ramírez estará de licencia y la AFA todavía no respondió

El árbitro no tendrá participación en la próxima fecha 16 del Torneo Clausura. Su ausencia, sin embargo, no estará relacionada con las protestas de los equipos, sino con una intervención quirúrgica que tenía programada para este jueves 5 de noviembre.

Por otra parte, la Dirección Nacional de Arbitraje había realizado una evaluación favorable de su desempeño en el Superclásico, al calificarlo como una actuación «muy buena y positiva». Ese respaldo institucional hace poco probable que exista una sanción deportiva como consecuencia de las quejas recibidas.

River árbitro Nicolás Ramírez
Noticias relacionadas
¿cuando fue la ultima vez que river le gano a boca en la bombonera?

¿Cuándo fue la última vez que River le ganó a Boca en la Bombonera?

asi llegan boca y river a esta nueva edicion del superclasico

Así llegan Boca y River a esta nueva edición del Superclásico

river llega diezmado ante boca: tres bajas confirmadas y una duda de peso

River llega diezmado ante Boca: tres bajas confirmadas y una duda de peso

se viene un superclasico con riesgo de chaparrones y tormentas

Se viene un Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

Lo último

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

Último Momento
Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

Colón reorganiza sus entrenamientos y suma trabajo psicológico y nutricional para llegar a punto al Reducido

Colón reorganiza sus entrenamientos y suma trabajo psicológico y nutricional para llegar a punto al Reducido

El Unión ofensivo que preparó Madelón para el partido decisivo ante Vélez

El Unión ofensivo que preparó Madelón para el partido decisivo ante Vélez

Ovación
Unión fue a fondo por Machuca: intimó a Fortaleza y quiere conocer los detalles de su pase a Independiente

Unión fue a fondo por Machuca: intimó a Fortaleza y quiere conocer los detalles de su pase a Independiente

Bombazo mundial: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Bombazo mundial: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: los impresionantes números que marcaron una era

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: los impresionantes números que marcaron una era

Messi y Cristiano se despidieron de sus selecciones: así quedó el ranking histórico de goleadores

Messi y Cristiano se despidieron de sus selecciones: así quedó el ranking histórico de goleadores

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Ricardo Fort cumpliría 58 años: un recorrido por sus memes icónicos

Ricardo Fort cumpliría 58 años: un recorrido por sus memes icónicos

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"