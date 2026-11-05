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Poletti y una red de intendentes cruzaron a Milei por el transporte: "Cumplieron con sacar los subsidios, pero únicamente para las provincias"

El intendente de Santa Fe acompañó un comunicado conjunto de mandatarios de distintas ciudades argentinas, en el que cuestionan la desigualdad en la distribución de los recursos nacionales y reclaman una política federal que contemple las necesidades del interior.

5 de noviembre 2026 · 10:22hs
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Poletti junto a intendentes del interior reclamaron a Nación una distribución equitativa de los subsidios al transporte.

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Poletti junto a intendentes del interior reclamaron a Nación una distribución equitativa de los subsidios al transporte.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, firmó junto a otros intendentes del interior argentino un comunicado en el que expresan su preocupación por la distribución desigual de los subsidios nacionales al transporte público y reclaman al Gobierno nacional una asignación equitativa de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

En este sentido, Poletti cuestionó la política nacional de subsidios y sostuvo: “El presidente dijo que iba a sacar los subsidios y cumplió, pero solamente para el interior. El problema es cuando se plantea terminar con el populismo y se termina haciendo un populismo selectivo. Al AMBA no solo le mantuvieron los subsidios, sino que también se los aumentaron y le reconocieron la deuda. Mientras tanto, al interior nos congelaron en junio los aportes correspondientes a los atributos sociales, que eran los únicos recursos que Nación destinaba al transporte en nuestras ciudades”.

LEER MÁS: Poletti apuntó contra Nación por el transporte: advirtió que el nuevo congelamiento "va a romper el sistema"

“Hoy las ciudades del interior sostenemos el transporte con recursos provinciales y municipales, mientras que Nación sigue reforzando los subsidios al AMBA. Es una desigualdad que tenemos que corregir”, afirmó el mandatario local.

"Un vecino de Santa Fe no puede pagar más por vivir en el interior"

En esa línea, Poletti remarcó que “un vecino de Santa Fe tiene los mismos derechos que uno que vive en el AMBA. No puede recibir un trato diferente por el lugar donde vive”. Y agregó: “Cuando hablamos de subsidios al transporte no estamos hablando solamente de números o de una discusión entre gobiernos. Estamos hablando de algo que impacta directamente en la vida de las personas”.

El intendente también advirtió sobre las consecuencias de esta situación para los usuarios del transporte público: “Un trabajador que necesita tomar dos colectivos, un estudiante que viaja todos los días o una persona que necesita trasladarse para acceder a la salud tienen que afrontar un costo muy diferente según el lugar del país donde viven. Tenemos que garantizar que vivir en una ciudad del interior no signifique tener menos oportunidades o pagar más por un servicio esencial”.

Reclamo ante el Congreso de la Nación

Finalmente, Poletti ratificó la decisión de avanzar con el reclamo ante el Congreso de la Nación: “Llevamos este reclamo al Congreso porque necesitamos reglas iguales para todos. No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando igualdad de oportunidades para nuestros vecinos”.

En el documento, los mandatarios también cuestionan la reducción del Plan Remediar y advierten sobre el impacto que estas decisiones tienen en los presupuestos municipales. Asimismo, ratifican su compromiso con el equilibrio fiscal y reclaman una distribución federal de los recursos que permita garantizar los servicios esenciales.

El comunicado completo firmado por los intendentes

Poletti Santa Fe transporte Milei
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