Villa Dora derrotó a San Isidro en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora sumó dos triunfos claves en su afán de ser protagonistas en la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. El primero había sido el jueves por la noche ante Bahiense del Norte por 3 a 0, y en la noche del sábado derrotó al duro elenco de San Isidro de San Francisco en sets corridos. Las santafesinas redondearon de este modo un fin de semana ideal con dos victorias en igual cantidad de presentaciones.

Villa Dora superó en sets corridos a San Isidro de San Francisco en el marco de la séptima fecha de la Liga Argentina de Vóley 2026. En el estadio Andrés Meynet, el equipo local se impuso por 3 a 0, con parciales de 25-17, 25-11 y 25-20, bajo los arbitrajes de Gabriel Casari y Pablo Pérez.

Fue la segunda victoria del fin de semana para las Doras, ya que el jueves por la noche, en el mismo escenario ubicado en Ruperto Godoy 1231 del barrio Sargento Cabral vencieron con absoluta claridad a Bahiense del Norte por 3 a 0 con parciales de 25-15, 26-24 y 25-17.

El encuentro enfrentaba a dos equipos separados por apenas un punto en la tabla y aparecía como clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Sin embargo, Villa Dora fue más contundente y supo imponer condiciones desde el inicio, aprovechando los momentos de desconcierto del conjunto de San Francisco.

Ante un gran marco de público, aunque hay que destacar que las chicas cordobesas trajeron un buen número de asistentes que las alentó constantemente. Otro punto para destacar es que en el equipo de San Francisco hay varias caras conocidas, tal es el caso de la armadora Emma Williner de Gimnasia y Esgrima, Linda Landi proveniente de la entidad de 4 de Enero y Juan de Garay, y la punta receptora nacida en Sunchales, pero que jugó para las Doras dos temporadas, Aylén Ponso.

En el primer chico, las santafesinas se impusieron con claridad. Se lo llevaron las anfitrionas por mucha diferencia pero en base a mucha concentración y eficiencia en la definición. San Isidro no estuvo en el nivel que venia demostrando y lo aprovecharon las locales.

En el segundo set fue más de lo mismo. Villa Dora aprovechó las equivocaciones de las cordobesas, siendo contundentes en la definición y prolijas en el bloqueo. Fue 25 a 10 con una producción más que arrolladora.

En el tercer set, el cual fue mas parejo, las dueñas de casa se desconcentraron, y las acciones fueron más parejas. San Isidro no bajo los brazos pero las Doras se quedaron con el segundo triunfo del fin de semana.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder de Rosario 20, Bell de Bell Ville 17, Villa Dora 16, Boca Juniors 13, San Lorenzo 12, Ferro Carril Oeste 10, San Isidro y Gimnasia y Esgrima de La Plata 9, Instituto de Córdoba y Bahiense del Norte 6; Vélez Sarsfield 5; Náutico Avellaneda, River Plate y Banco Provincia de La Plata 4, Estudiantes 3.

Las Doras conducidas por Eduardo Rodríguez volverán a jugar en dos semanas, nuevamente de local. El jueves 19 de febrero serán anfitrionas de Vélez Sarsfield, y el viernes 20, lo harán ante Ferro Carril Oeste de Buenos Aires.

Síntesis: Villa Dora 3- San Isidro 0

Villa Dora: Julieta Ruelli, Elisa Seveso, Karina Suligoy (c), Valentina Ruhl, Carla Foco, Micol Etcheverry, Emma Oldani, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Eugenia Martínez y Catalina Turina. DT: Eduardo Rodríguez.

San Isidro: Emma Williner, Linda Landi, Belén Caba, Josefina Suñé, Betiana Genero, Aylén Ponso, Helena Cugno, Josefina Jappert (c), Ana Nuñez, Sofía Baldo, Antonela Juncos, Adnery Santana Milano, Valentina Ferreyra y Sabrina Torino. DT: Mauro Silvestre.

Árbitros: Gabriel Casari y Pablo Pérez

Cancha: Andrés Meynet (VD).