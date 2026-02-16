Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

En el cierre de la 7° fecha de la Liga Nacional Masculina, Villa Dora se impuso a UVT en el tie break. Libertad cayó ante Obras y Gimnasia fue superado en Salta

Villa Dora se impuso a UVT en el tie break y es puntero de la Zona A.

Se cerró la séptima fecha de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA . En la Zona A, Villa Dora se impuso en el tie break a Unión Vecinal de Trinidad en la provincia de San Juan , mientras que Libertad de San Jerónimo Norte perdió frente a Obras en tierras cuyanas. Se registraron los triunfos de Rowing y Lafinur. En la Zona B, Gimnasia y Esgrima fue derrotado por Infernales, mientras que Estudiantes dejó sin invicto a Sonder en Rosario.

En Villa Krause, ciudad cabecera del departamento Rawson, en la provincia de San Juan, Villa Dora cosechó un importante triunfo y se recuperó de la caída sufrida ante Obras el sábado por la noche en Pocito. La victoria de los chicos conducidos por Diego Merli sobre Unión Vecinal de Trinidad se produjo por 3 a 2 con parciales 24-26, 22-25, 25-18, 25-21 y 15-13 bajo los arbitrajes de Marcelo Pierobon y Yesica Sotelo.

Merced a mucho trabajo y saber sobreponerse a momentos adversos, Villa Dora no se rindió nunca, pese a comenzar perdiendo 2 a 0. Venía de caer en el tie break frente a Obras en el Marcelo García, pero sacó a relucir mucha garra y compromiso, y consiguió darlo vuelta, con un quinto punto jugado con mucha intensidad y en el que finalmente pudo imponerse.

Villa Dora alistó a: Adrián Gayoso, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Marcos Alzuri, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Ignacio Brekes, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayen Prieto, Agustín Recce (capitán) y Joel Germán Carlen.

En el estadio Marcelo García ubicado en Pocito, Libertad de San Jerónimo Norte sumó la segunda derrota del fin de semana al ser superado por Obras de San Juan por 3 a 1 con parciales de 25-18, 23-25, 25-18 y 25-22, bajo el control de Carlos Dalinger y Jonatan Escudero.

image La escuadra de barrio Sargento Cabral logró darlo vuelta y consiguió festejar en tierras cuyanas.

Los conducidos por Estanislao Vachino formaron con: Federico Fratti, Lautaro Masín, Alejo Dilda, Mateo Perren, Alejo Zapata, Gabriel Benítez, Santino Dilda, Gastón Neif, Iam Mena, Juan Pablo Dilda, Matías Albrecht (capitán), Felipe Santarelli, Mateo Imwinkelried y Jerónimo Falchini. En la capital entrerriana, Paraná Rowing venció a La Calera de Córdoba por 3 a 1, mientras que en el estadio Luis Butta, Echagüe cayó ante Lafinur por 3 a 1.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Villa Dora 25, Obras de San Juan 24, La Calera 23, Paraná Rowing 21, UVT 19, Libertad SJN 13, Lafinur 11 y Echague de Paraná 5. El próximo sábado 21, por la octava fecha, Villa Dora recibirá al Paraná Rowing Club, y Libertad de San Jerónimo Norte lo hará con Echague de Paraná.

Gimnasia no pudo ganar en tierras salteñas

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe sumó la segunda caída del fin de semana. En esta oportunidad fue ante Infernales en el microestadio Delmi de la ciudad de Salta por 3 a 1. Bajo el arbitraje de Fabián Concia y Fernando Plaza, los parciales para los salteños fueron de 25-16, 19-25, 25-18 y 25-23. El viernes, en Saujil, había sido derrotado por Ateneo Mariano Moreno por 3 a 2.

Por su parte, en el estadio Sol América, Escuela Normal 3 de Rosario venció a Ferro Carril Oeste 3 a 0, Estudiantes de La Plata sorprendió y dejó sin invicto a Sonder en Rosario por 3 a 2, y Citta de Villa Constitución se impuso a Ateneo Mariano Moreno por 3 a 0.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder 34, Escuela Normal 3 28, Citta de Villa Constitución 25; Ateneo Mariano Moreno, Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Esgrima 14; Infernales 10 y Estudiantes de La Plata 5. Por la octava fecha, el sábado 21, Gimnasia y Esgrima recibirá en el estadio Húngaro Crespi a Escuela Normal 3 de Rosario.