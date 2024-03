"Cada vez la van a pasar peor". Así se titula el mensaje que compartieron Maximiliano Pullaro y Pablo Cococcioni. El texto está acompañado por tres imágenes que no pasan desapercibidas.

Le hacen "la vida imposible a los santafesinos", dice el posteo en redes que aparece a pocas horas de un reclamo frente a la sede de Rosario de la Gobernación de parte de allegados a reclusos que pidieron por la restitución de las condiciones previas de detención ante la pérdida de beneficios.

Es que las fotos de los presos son similares a las que se pudieron ver en cárceles de El Salvador. Se trata de una requisa en el penal de Piñero y remedan a las formaciones de las cárceles de El Salvador donde el presidente Nayib Bukele impulsó un encarcelamiento masivo como respuesta a la alta criminalidad de ese país. Las decisiones del polémico Bukele generaron una adhesión muy fuerte en el país centroamericano y a la vez críticas internacionales por situaciones arbitrarias que produjo la decisión de encierros de miles de personas.

Según publica La Capital, Familiares de detenidos en la cárcel de Piñero protestaron este martes a las 10 en el edificio de Santa Fe al 1800 donde denunciaron el agravamiento las condiciones de detención de los presos en ese penal y en otros de la provincia, en medio de un fuerte operativo policial.

Esto ocurrió luego de que el sábado el gobierno provincial anunciara el endurecimiento de las condiciones de detención y el espaciamiento de las visitas a presos de alto perfil, luego de que el sábado pasado a la mañana delincuentes balearan a dos micros del Servicio Penitenciario en barrio Rucci. Allí, un efectivo fue rozado en la nuca por un disparo de arma de fuego realizado desde un auto y dos resultaron con heridas leves. Según fuentes oficiales, los atacantes dejaron un cartel donde atribuían el atentado a un pedido de presos de alto perfil.

Tras la manifestación de este martes en Gobernación, el gobierno provincial respondió con un texto en el que advierten sobre más represalias en caso de la continuidad de la violencia. Las imágenes que acompañan la publicación muestran a presos esposados con el torso desnudo, sentados, con la cabeza reclinada hacia adelante.

"Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor", escribió Cococcioni.