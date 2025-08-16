Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Cuatro delincuentes fueron descubiertos como autores del intento de robar un ternero. Son el hijo del puestero del productor agropecuario damnificado, un policía con pedido de destitución, y las dos mujeres cómplices en cuyas viviendas hallaron cueros de otros vacunos robados al mismo establecimiento.

Este jueves, antes de la medianoche, la denuncia de un automovilista que transitaba por la ruta provincial N° 3 , a unos cuatro kilómetros al norte de la ciudad de Vera, alertó a los policías de la Guardia Rural Los Pumas sobre el robo de animales en un potrero visible desde la ruta.

Oficiales de Los Pumas llegaron en patrullero y lograron identificar a uno de los delincuentes que escapó corriendo: el hijo del puestero del establecimiento agropecuario.

Tras la investigación, los policías rurales aprehendieron al hijo del puestero, a un policía actualmente en disponibilidad y con pedido de destitución, y a las dos mujeres cómplices, en cuyas viviendas hallaron los cueros de otros vacunos robados al mismo productor agropecuario.

robo de ganado 2

Delincuentes identificados

Con el avance de la investigación, ordenada por la fiscalía de Flagrancia con sede en el departamento General Obligado, se confirmó la identidad de los involucrados. Un policía en disponibilidad y con pedido de destitución, que trabajaba en la Policía de Acción Táctica (PAT) en Rosario; el hijo del puestero del campo donde fue robado el ternero y dos mujeres vinculadas directamente con ambos delincuentes, en cuyas viviendas se hallaron cueros de vacunos reconocidos como robados al mismo productor agropecuario.

Durante los allanamientos, además, se secuestraron los teléfonos celulares de los cuatro aprehendidos.

Los cuatro presos

Los cuatro delincuentes fueron identificados como: J. C. E., de 19 años, hijo del puestero del campo donde robaron el animal. E. P., de 34 años, policía en disponibilidad y con pedido de destitución; E. S., de 48 años, mujer en cuyas viviendas se encontraron cueros de otros vacunos robados y P. L., de 49 años, segunda mujer vinculada al hecho y en cuyas viviendas también se hallaron cueros de animales robados.

robo de ganado 1

Delito imputado

La novedad sobre los procedimientos, la investigación y las cuatro aprehensiones fue informada a la Jefatura de la Guardia Rural Los Pumas de la Policía de Santa Fe, que notificó al fiscal de Flagrancia Koguc del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que los cuatro aprehendidos continuaran privados de su libertad, que fueran identificados y que se les forme causa como presuntos autores del delito de abigeato, por el robo y la participación de más de tres personas.