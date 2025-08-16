Ortiz: "Colón necesita despertar para que no sea tarde"

El capitán de Colón ante San Telmo, Guillermo Ortiz, fue el único en hablar con la prensa. "Vemos otra tabla y hay que sacar el fuego sagrado en estas finales", disparó

Guillermo Ortiz lució la cinta de capitán en la derrota de Colón contra San Telmo. Fue el único protagonista en dejar sus sensaciones después de otra actuación para el espanto.

"Es difícil encontrar palabras, no sé que decir, complicado, es demasiada la autocrítica que venimos haciendo, otra vez en un jugada de un partido, estamos dolidos, vemos otra tabla y estas finales sacar el fuego sagrado que estamos necesitando y darnos cuenta de la situación, no se salva nadie, desde arriba al último que está en este barco", apuntó.

Para después expresar que "somos conscientes y nos falta entender la realidad, indica que estamos mal, como referente digo que no nos alcanza, jugar por orgullo, por cada hincha, cada empleado y no encontramos resultados más que nada".

Ortiz subrayó que "el dolor va por dentro, nos tiene que despertar en vez de tirar para abajo, nos juntaremos y hablaremos entre todos, represento a todos mis compañeros, desde el de arriba hasta el último estamos en esta situación. Colón necesita despertar para que no sea tarde".

LEER MÁS: José Martín, vice de Colón: "Estamos preocupados como todo colonista"

Entender el malestar del hincha

En otro tramo de la charla dijo que "escuchamos al hincha, la mayoría lee, trabajar y buscar resultados, es individual todo, por nuestros nombres, los chicos del club, los que empezaron, los que renovaron, todos tenemos que responder, apenas llegué dije que el que fue contratado y el que estaba sabe lo que es Colón, con dolores, lesionados, hay que dar la cara, quedan varias fechas, pasa a ser individual, la vergüenza y el fuego sagrado tiene que salir, para competir, necesitamos competir para ganar".

El defensor opinó que "muchos partidos son de jugada, en una nos convierten, el tiro libre que nos pegan en el palo, ni siquiera empatamos, muchos equipos que están encima lo pueden hacer, el fuego sagrado tiene que ser el pilar para salir adelante, tenemos muchos lesionados, lo anterior cuando peleaba el campeonato no se lesionaba nadie, ahora una contractura se queda afuera, todos tenemos que dar la cara".

LEER MÁS: Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

Dar la cara hasta el final

"El que vino a Colón sabía donde se metía, nadie les puso una pistola en la cabeza, nos encontramos en esta situación, hay que dar muestras donde estamos, hay que defender el nombre y lo personal, te miran como un enemigo. Fui Aldosivi, a Colón, en Godoy Cruz, a pelear el descenso, hubo momentos límites, el amor propio es lo que saca adelante. No solo los referentes, todos tenemos que ir en la misma".

Y después se explayó: "Martín (Minella) como hincha de Colón lo siente mucho, venimos con cosas por detrás que llegó él en una situación límite, esperemos demostrar que Colón es muy grande. Hoy nos miramos a nosotros y a los de abajo, no me molesta decirlo, quedan finales y hay que salir a jugar con un contexto como venga".

Antes de subirse al colectivo aseveró: "Agradecerle al hincha, hay que hacerle sentir al rival que viene a Santa Fe, es difícil, se manifiesta en la cancha, es fiel, esperemos cerrar un año digno para replantearnos los que se quedan y se van".