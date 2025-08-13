Uno Santa Fe | Policiales | Prefectura

Prefectura Naval incautó 300 ampollas de fentanilo en Posadas, valuadas en 60 millones de pesos

El procedimiento tuvo epicentro en la provincia de Misiones, durante patrullajes intensivos en el paraje Costero de Gurapá. Un paquete abandonado en la orilla fue inspeccionado en presencia de testigos, donde se hallaron las ampollas de fentanilo. Los delincuentes no fueron encontrados. Interviene la Justicia Federal argentina.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de agosto 2025 · 15:58hs
Un operativo conjunto entre fuerzas federales permitió incautar un cargamento de fentanilo que intentaba ser ingresado ilegalmente al país por la costa de Posadas, Misiones.

La tarea fue desplegada por oficiales y suboficiales de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino (GOC-NEA), quienes realizaron patrullajes nocturnos sobre la ribera limítrofe con Paraguay.

Durante los patrullajes, los agentes detectaron movimientos sospechosos y hallaron un paquete abandonado en la orilla. Al inspeccionarlo, encontraron 300 ampollas de vidrio de fentanilo de 0,05 mg/ml en solución inyectable, rotuladas como “Prinosil”. El valor estimado del cargamento supera los 60 millones de pesos, según informaron las autoridades.

fentanila secuestro
Fentanilo secuestrado

La novedad fue reportada a la Jefatura de Prefectura Naval en Misiones, y posteriormente a la fiscal federal Silvina Flavia Gutiérrez, quien dispuso el secuestro inmediato de la sustancia y la continuación de las actuaciones judiciales en el marco de la lucha contra el delito organizado.

Desde la Prefectura Naval señalaron que el procedimiento se enmarca en un plan de refuerzo de controles sobre pasos fluviales, considerados una de las principales vías de ingreso para organizaciones de narcotráfico.

Sustancias controladas

La articulación con el GOC-NEA, organismo creado para la cooperación interjurisdiccional en el noreste argentino, forma parte de un esquema de patrullaje conjunto destinado a frenar nuevas modalidades delictivas vinculadas a sustancias controladas.

El decomiso de fentanilo, un opioide sintético de uso médico bajo estricta regulación y de alto riesgo en casos de desvío ilegal, demuestra la importancia de la tecnología y la vigilancia en la detección temprana de estos delitos.

El procedimiento y sus resultados se mantienen en reserva mientras la Justicia Federal avanza en la identificación de los contrabandistas y la trazabilidad del cargamento dentro del esquema regional de narcotráfico. Paralelamente, las fuerzas de seguridad intensifican el seguimiento de rutas fluviales y terrestres en la frontera norte ante el tráfico de estupefacientes desde Paraguay hacia Misiones.

Antecedente

A fines de julio, seis personas fueron aprehendidas en Posadas, acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al desvío, acopio y venta ilegal de fentanilo y otros medicamentos a través de encomiendas enviadas a distintos puntos del país.

Los frutos de la investigación

El trabajo de las fuerzas federales, que incluyó 14 allanamientos en Misiones, Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires, derivó en el arresto de dos mujeres y cuatro hombres. Entre ellos, dos visitadores médicos fueron señalados como líderes de la organización, junto a sus parejas y dos empleados responsables de la articulación.

Uno de los acusados, radicado en Jujuy, administraba un centro de estética y actuaba como intermediario y distribuidor. Los jefes de la organización criminal recibían y comercializaban los envíos desde Buenos Aires.

En 2023, uno de ellos envió 14 encomiendas, incluido un cargamento interceptado con 500 ampollas de fentanilo, secuestrado por oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina en la ruta nacional 12, Misiones. La investigación, que incluyó a la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar), permitió desbaratar una organización narcocriminal que operaba desde 2020.

Prefectura fentanilo Posadas
