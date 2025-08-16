Uno Santa Fe | Ovación | fecha

Todo continúa igual tras haberse jugado la fecha 20 del Marcos Méndez

Sanjustino, Colón (SJ) y Guadalupe ganaron y no hay cambios en el Apertura de Primera A. Habrá que esperar hasta la última fecha para ver si hay campeón o partido desempate.

16 de agosto 2025 · 20:58hs
Sportivo Guadalupe derrotó al duro Nacional por 2 a 1 y se mantiene como escolta de los elencos de San Justo.

Finalizó la fecha 20 del Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Como consecuencia de las victorias de los equipos de San Justo y de Sportivo Guadalupe en sus respectivos compromisos, no hubo cambios en la tabla de posiciones. El interrogante es si saber si todo se definirá en la última fecha o habrá partido desempate entre el Conquistador y el Matador. Todo se verá en la próxima semana cuando se cumpla la última función del certamen principal liguista.

Concluyó la vigésima fecha del Apertura Marcos Méndez

En el estadio Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe hizo los deberes, y le ganó su compromiso al muy duro elenco de Nacional. La victoria del elenco del Flaco Tobaldo fue por 2 a 1, con goles de Leandro Ledesma en el primer tiempo, que de esta manera llega a las 13 conquistas, y Facundo Dandolo, en el arranque del complemento. Los dirigidos por el Gringo Mario Donetti no se dieron nunca por vencidos y lograron descontar por intermedio del ingresado Leonardo Fernández.

Coco Ledesma fue el autor del primer gol para Guadalupe. El artillero acumula 13 conquistas en el torneo.

En Sauce Viejo, Sanjustino venció 3 a 0 a Academia Cabrera y llega a la última fecha empatado con Colón de San Justo. Los goles fueron de Matute Benegas y Nehemías Gonzales en dos ocasiones. En el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo volvió a ganar y en esta oportunidad lo hizo con goleada por 4 a 1 ante Nobleza de Recreo. Para el Conquistador los goles llegaron por intermedio de Agustín Farías, Uriel Zapata, Alexis Palacios y Claudio Albarracín. En barrio Transporte, Unión no pudo con Pucará y cayó derrotado por 1 a 0, marcando Nahuel Machado para el Cacique.

Colón de San Justo goleó a Nobleza de Recreo y se mantiene puntero del Marcos Méndez.

A la vera de la autopista, Ateneo Inmaculada logró cortar una racha adversa y se impuso a la Vecinal Gálvez por 2 a 1. Para el Colegial los dos goles los hizo el Mono Peralta Pino, y para los de Sauce Viejo Maxi Franco. En el predio 4 de Junio, Colón de Santa Fe igualó 1 a 1 con Universidad del Litoral. Para el Sabalero el gol lo marcó Lucas Genolet y para la U lo hizo Ignacio Fantinatto.

Síntesis: Sportivo Guadalupe 2- Nacional 1

Sportivo Guadalupe: Fernando Rossini; Agustín Palombarini, Máximo Morgans, Ayrton Brussa, Laureano Feludero, Luis Díaz, Mauricio Kinkela, Francisco Serrano, Leandro Ledesma y Facundo Dándolo. DT: Adalberto Tobaldo.

Nacional: Damián Cardozo; Federico García, Alberto Lanche, Hernán Echagüe, Leandro Mansilla, Agustín Chacón, Gerónimo Vega, Gabriel Gómez, Facundo Chacón, Ian Medrano y Jonatan Perezlindo. DT: Mario Donetti.

Goles: Pt: Leandro Ledesma (G); St: Facundo Dandolo (G) y Leonardo Fernández (N)

Cambios: Sebastián Battaglia x Serrano, Leonardo Iorlano x Ledesma, Tomás Galiano x Morgans, Leonardo D´ Alessandro x Dandolo y Esteban Sanguinetti x Jovellano (G); Leonardo Fernández x Gómez, Ramón Berón x Echagüe, Tobías Mena x Vega, Nazareno Novello x Facundo Chacón, Uriel Barros x Perezlindo (N)

Amarillas: Máximo Morgans (G); Hernán Echagüe y Ramón Berón (N).

Árbitro: Juan Bonnin

Cancha: Estadio Eladio Rosso (Guadalupe)

En Sauce Viejo, el Matador superó a la Academia Cabrera y sigue en la cima del torneo.

- Resultados fecha 20 Marcos Méndez

El Quillá 2- La Perla 0

Ciclón Racing 2- Ciclón Norte 0

Gimnasia y Esgrima 3- Cosmos 1

Colón 1- Universidad 1

Sportivo Guadalupe 2- Nacional 1

Pucará 1- Unión 0

Academia Cabrera 0- Sanjustino 3

Colón de San Justo 4- Nobleza de Recreo 1

La Salle Jobson 0- Independiente 1

Ateneo Inmaculada 2- Vecinal Gálvez 1

Newell´s 1- Juventud Unida 1.

- Posiciones: Colón de San Justo y Sanjustino 45; Sportivo Guadalupe 44, Unión de Santa Fe 40, El Quillá 36, Ateneo Inmaculada 31, Universidad 30, Colón de Santa Fe 28, Nacional e Independiente 27, Ciclón Racing 25, Cosmos FC y Gimnasia y Esgrima 24; Academia Cabrera, La Salle Jobson y Nobleza 23; Ciclón Norte de Cayastá 22, Juventud Unida 19, La Perla del Oeste 18, Vecinal Gálvez 15, Newell´s Old Boys 14, Pucará 8.

- Próxima fecha: Unión con Sportivo Guadalupe, Ciclón Norte con Ateneo Inmaculada, Vecinal Gálvez con Colón de San Justo, Sanjustino con Pucará, Nobleza de Recreo con Academia Cabrera, Independiente con Náutico El Quillá, Juventud Unida con Gimnasia y Esgrima, La Perla del Oeste con Newell´s, Nacional con Colón, Universidad con Ciclón Racing y Cosmos FC con La Salle Jobson.

fecha Apertura Sanjustino
